Рейтинг@Mail.ru
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 23.12.2025 (обновлено: 17:58 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/germanija-2064153736.html
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины - РИА Новости, 23.12.2025
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в агентурной... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:56:00+03:00
2025-12-23T17:58:00+03:00
в мире
германия
украина
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20181204/1543447414.html
https://ria.ru/20251119/polsha-2056150549.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, gps
В мире, Германия, Украина, GPS
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины

В Германии суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в агентурной деятельности в целях саботажа, сообщила генеральная прокуратура ФРГ.
"Следственный судья Федерального суда Германии сегодня (23 декабря 2025 года) привёл в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б.", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник полиции в Тбилиси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2018
Арестованные в Тбилиси граждане Украины объявили голодовку
4 декабря 2018, 17:00
Как напомнили в прокуратуре, обвиняемый был задержан 13 мая текущего года в швейцарском кантоне Тургау и во вторник был передан немецким властям.
Как сообщалось ранее, в мае власти Германии арестовали трех граждан Украины, включая Евгения Б., которых обвиняют в подготовке диверсий при помощи посылок с взрывными или зажигательными устройствами. Уточнялось, что в отношении обвиняемых есть серьезное подозрение в агентурной деятельности в целях саботажа. В этой связи их также обвиняют в выражении готовности совершить поджог при отягчающих обстоятельствах, а также организовать взрыв.
Прокуратура ранее заявляла, что задержанные не позднее конца марта 2025 года дали согласие одному или нескольким лицам, предположительно, якобы "действующим от имени" неких "российских госорганов", совершить поджоги и взрывы на грузовых перевозках в Германии. При этом в пресс-релизе не приводилось никаких сведений, которые могли бы указать на эти "предположения".
Как было заявлено сообщении, обвиняемые должны были отправлять из Германии получателям на Украине посылки со взрывными или зажигательными устройствами, которые бы воспламенялись во время транспортировки. Для этого, как утверждалось в сообщении, обвиняемые отправляли "тестовые посылки", в которых среди прочего были GPS-трекеры.
Польская полиция на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Польше попросили заочно арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии
19 ноября, 23:04
 
В миреГерманияУкраинаGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала