Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины - РИА Новости, 23.12.2025
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
23.12.2025
2025-12-23T17:56:00+03:00
2025-12-23T17:56:00+03:00
2025-12-23T17:58:00+03:00
в мире
германия
украина
gps
германия
украина
Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
В Германии суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости.
Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в агентурной деятельности в целях саботажа, сообщила
генеральная прокуратура ФРГ.
"Следственный судья Федерального суда Германии
сегодня (23 декабря 2025 года) привёл в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины
Евгения Б.", - говорится в сообщении ведомства.
Как напомнили в прокуратуре, обвиняемый был задержан 13 мая текущего года в швейцарском кантоне Тургау и во вторник был передан немецким властям.
Как сообщалось ранее, в мае власти Германии арестовали трех граждан Украины, включая Евгения Б., которых обвиняют в подготовке диверсий при помощи посылок с взрывными или зажигательными устройствами. Уточнялось, что в отношении обвиняемых есть серьезное подозрение в агентурной деятельности в целях саботажа. В этой связи их также обвиняют в выражении готовности совершить поджог при отягчающих обстоятельствах, а также организовать взрыв.
Прокуратура ранее заявляла, что задержанные не позднее конца марта 2025 года дали согласие одному или нескольким лицам, предположительно, якобы "действующим от имени" неких "российских госорганов", совершить поджоги и взрывы на грузовых перевозках в Германии. При этом в пресс-релизе не приводилось никаких сведений, которые могли бы указать на эти "предположения".
Как было заявлено сообщении, обвиняемые должны были отправлять из Германии получателям на Украине посылки со взрывными или зажигательными устройствами, которые бы воспламенялись во время транспортировки. Для этого, как утверждалось в сообщении, обвиняемые отправляли "тестовые посылки", в которых среди прочего были GPS-трекеры.