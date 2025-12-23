Суд в ФРГ арестовал подозреваемого в подготовке диверсий гражданина Украины

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в агентурной деятельности в целях саботажа, Следственный судья Федерального суда Германии привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в агентурной деятельности в целях саботажа, сообщила генеральная прокуратура ФРГ.

"Следственный судья Федерального суда Германии сегодня (23 декабря 2025 года) привёл в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Евгения Б.", - говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в прокуратуре, обвиняемый был задержан 13 мая текущего года в швейцарском кантоне Тургау и во вторник был передан немецким властям.

Как сообщалось ранее, в мае власти Германии арестовали трех граждан Украины, включая Евгения Б., которых обвиняют в подготовке диверсий при помощи посылок с взрывными или зажигательными устройствами. Уточнялось, что в отношении обвиняемых есть серьезное подозрение в агентурной деятельности в целях саботажа. В этой связи их также обвиняют в выражении готовности совершить поджог при отягчающих обстоятельствах, а также организовать взрыв.

Прокуратура ранее заявляла, что задержанные не позднее конца марта 2025 года дали согласие одному или нескольким лицам, предположительно, якобы "действующим от имени" неких "российских госорганов", совершить поджоги и взрывы на грузовых перевозках в Германии. При этом в пресс-релизе не приводилось никаких сведений, которые могли бы указать на эти "предположения".