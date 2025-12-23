В Германии легковушка врезалась в автобусную остановку

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля врезался в автобусную остановку в немецком городе Гисен, есть пострадавшие, сообщает газета Водитель легкового автомобиля врезался в автобусную остановку в немецком городе Гисен, есть пострадавшие, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.

"В начале вечера (22 декабря - ред.) водитель автомобиля врезался в автобусную остановку. После этого он, по всей видимости, просто продолжил движение", - говорится в материале.

В момент происшествия на остановке находились несколько человек. Как сообщили изданию в управлении уголовного розыска, четверо из них получили травмы, некоторые тяжелые.

За рулем автомобиля Audi находился 32-летний мужчина. Прежде, чем врезаться в остановку, он столкнулся на дороге с двумя другими автомобилями, которые ехали в одном направлении.