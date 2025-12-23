https://ria.ru/20251223/germanija-2063979369.html
В Германии легковушка врезалась в автобусную остановку
Водитель легкового автомобиля врезался в автобусную остановку в немецком городе Гисен, есть пострадавшие, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 23.12.2025
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости.
Водитель легкового автомобиля врезался в автобусную остановку в немецком городе Гисен, есть пострадавшие, сообщает газета Bild
со ссылкой на правоохранителей.
"В начале вечера (22 декабря - ред.) водитель автомобиля врезался в автобусную остановку. После этого он, по всей видимости, просто продолжил движение", - говорится в материале.
В момент происшествия на остановке находились несколько человек. Как сообщили изданию в управлении уголовного розыска, четверо из них получили травмы, некоторые тяжелые.
За рулем автомобиля Audi находился 32-летний мужчина. Прежде, чем врезаться в остановку, он столкнулся на дороге с двумя другими автомобилями, которые ехали в одном направлении.
Пока неясно, находился ли водитель под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В настоящем время он задержан полицией.