Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
16:11 23.12.2025
Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
Загоревшееся в Пусане в Южной Корее рефрижераторное судно РФ не обращалось за помощью, российское генконсульство в Пусане в курсе ситуации и следит за ней,... РИА Новости, 23.12.2025
Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном

Генконсульство: загоревшееся в Пусане судно РФ не обращалось за помощью

CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане. Архивное фото
СЕУЛ, 23 дек - РИА Новости. Загоревшееся в Пусане в Южной Корее рефрижераторное судно РФ не обращалось за помощью, российское генконсульство в Пусане в курсе ситуации и следит за ней, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что российское рефрижераторное судно, пришвартованное в порту южнокорейского города Пусан, загорелось утром во вторник, в результате происшествия пострадал 70-летний охранник. Южнокорейские пожарные выехали на вызов и полностью потушили пожар, который, как удалось установить, вспыхнул в штурманской рубке.
"Генконсульство в курсе ситуации. Пока по данному происшествию никто не обращался. Будем следить за ситуацией", - сказали в генконсульстве.

Как сообщало агентство Рёнхап, полицейские и пожарные Южной Кореи продолжат выяснять точные причины произошедшего.
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
22 декабря, 10:18
 
ПроисшествияПусанЮжная КореяРоссия
 
 
