Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
Загоревшееся в Пусане в Южной Корее рефрижераторное судно РФ не обращалось за помощью, российское генконсульство в Пусане в курсе ситуации и следит за ней,... РИА Новости, 23.12.2025
Генконсульство России следит за ситуацией с загоревшимся в Пусане судном
Генконсульство: загоревшееся в Пусане судно РФ не обращалось за помощью