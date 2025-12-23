https://ria.ru/20251223/gd-2064191631.html
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД - РИА Новости, 23.12.2025
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД
База уникальных серийных номеров мобильных устройств (IMEI) появится в РФ, она поможет сделать воровство телефонов бессмысленным, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:00:00+03:00
2025-12-23T21:00:00+03:00
2025-12-23T21:00:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015520349_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_354f4e0df67f19f0630ec6cd8895aea5.jpg
https://ria.ru/20251223/svyaz-2064173369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015520349_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9fc15fa759a805ff801183e233061e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сергей боярский, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Общество
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД
Депутат ГД Боярский: в РФ создадут базу уникальных серийных номеров телефонов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. База уникальных серийных номеров мобильных устройств (IMEI) появится в РФ, она поможет сделать воровство телефонов бессмысленным, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них... И если у нас появился база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильно, большая государственная задача", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Боярский
добавил, что в таком случае воровство телефонов станет бессмысленным, так как оператор будет видеть IMEI-номер.
"Можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы эта SIM-карта не работала на другом устройстве", - заключил он.