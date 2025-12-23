Рейтинг@Mail.ru
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД
21:00 23.12.2025
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД
База уникальных серийных номеров мобильных устройств (IMEI) появится в РФ, она поможет сделать воровство телефонов бессмысленным, заявил глава комитета Госдумы
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
общество
россия
технологии, россия, сергей боярский, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Общество
В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД

Депутат ГД Боярский: в РФ создадут базу уникальных серийных номеров телефонов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожий со смартфоном в Москве
Прохожий со смартфоном в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Прохожий со смартфоном в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. База уникальных серийных номеров мобильных устройств (IMEI) появится в РФ, она поможет сделать воровство телефонов бессмысленным, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них... И если у нас появился база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильно, большая государственная задача", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Боярский добавил, что в таком случае воровство телефонов станет бессмысленным, так как оператор будет видеть IMEI-номер.
"Можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы эта SIM-карта не работала на другом устройстве", - заключил он.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия может полностью перейти на отечественные станции связи, заявили в ГД
ТехнологиРоссияСергей БоярскийГосдума РФОбщество
 
 
