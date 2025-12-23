В Росси появится база уникальных серийных номеров телефонов, заявили в ГД

"Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них... И если у нас появился база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильно, большая государственная задача", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".