https://ria.ru/20251223/gd-2064174483.html
В Госдуме оценили перспективы корректной работы WhatsApp в России
В Госдуме оценили перспективы корректной работы WhatsApp в России - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме оценили перспективы корректной работы WhatsApp в России
Перспективы нормальной работы WhatsApp (принадлежит Meta*) в России низкие, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:33:00+03:00
2025-12-23T19:33:00+03:00
2025-12-23T21:37:00+03:00
россия
whatsapp inc.
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064133967.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, whatsapp inc., госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
В Госдуме оценили перспективы корректной работы WhatsApp в России
Депутат Боярский: перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю