19:33 23.12.2025 (обновлено: 21:37 23.12.2025)
В Госдуме оценили перспективы корректной работы WhatsApp в России
Логотип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективы нормальной работы WhatsApp (принадлежит Meta*) в России низкие, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что продолжат ограничивать работу мессенджера в стране, а если он не исполнит требования российского законодательства, то его окончательно заблокируют.
В РКН отметили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий. На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Госдуме назвали реакцию WhatsApp неконструктивным политическим заявлением
23 декабря, 16:45
23 декабря, 16:45
 
