https://ria.ru/20251223/gd-2064055473.html
Володин передал депутатам Госдумы слова благодарности от Путина за работу
Володин передал депутатам Госдумы слова благодарности от Путина за работу - РИА Новости, 23.12.2025
Володин передал депутатам Госдумы слова благодарности от Путина за работу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам слова благодарности от президента РФ Владимира Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:29:00+03:00
2025-12-23T12:29:00+03:00
2025-12-23T12:29:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251223/gosduma-2063992182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин передал депутатам Госдумы слова благодарности от Путина за работу
Володин передал депутатам благодарность от Путина за работу в осеннюю сессию