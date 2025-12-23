"Независимая газета" ("НГ") – одно из крупнейших периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России и за ее пределами.

Учреждена 19 июля 1990 года президиумом Московского городского Совета народных депутатов (Моссовета), первым главным редактором был утвержден Виталий Третьяков (тогда – заместитель главного редактора "Московских новостей").

21 декабря 1990 года вышел первый номер "Независимой газеты". Он был отпечатан в типографии издательства "Известия" тиражом в 150 тысяч экземпляров. Кроме того, в Париже (Франция) был выпущен дополнительный 100-тысячный тираж этого номера на французском языке, который распространялся как бесплатное приложение к еженедельнику Courrier International.

Расходы на запуск газеты были покрыты беспроцентным кредитом Моссовета в 300 тысяч рублей. Также Виталию Третьякову удалось собрать пайщиков – 83 известных представителя советской интеллигенции внесли в кассу издания по тысяче рублей.

Третьяков заявлял , что новое издание будет предоставлять полную информацию, "без изъятий тех или иных событий или фигур – информацию о том, что происходит в нашей собственной стране", демонстрировать независимость не только от официальной власти, но и от оппозиции.

Газета выходила под девизом " Sin ira et studio " ("Без гнева и пристрастия"), отличаясь радикальностью в отстаивании идей либеральных преобразований и одновременно – точностью и разноплановостью информации. Комментарии обозревателей газеты – Татьяны Малкиной, Михаила Леонтьева и других авторов считались в тот период лучшими образцами аналитической журналистики.

В январе 1991 года "НГ" начала выходить три раза в неделю (вторник, четверг, суббота).

Во второй половине 1991 года тираж газеты превысил 200 тысяч экземпляров.

20 августа 1991 года ГКЧП запретил ряд изданий, в том числе "НГ". В стенах "НГ" за время путча вышли "Хроника событий" и нелегальный номер. 22 августа 1991 года выпуск газеты возобновился.

10 сентября 1991 года "НГ начала выходить четыре раза в неделю (вторник, среда, четверг, суббота).

15 декабря 1991 года было создано издательство " Независимая газета ".

С 14 января 1992 года "НГ" стала выходить пять раз в неделю.

В 1992 году либерализация цен привела к значительному росту цен на типографские услуги, бумагу и логистику. С августа редакцию начали покидать некоторые известные журналисты, в том числе Михаил Леонтьев . К 1993 году редакцию покинули почти все ее "золотые перья", которые во главе с бывшим заместителям главного редактора "НГ" Дмитрием Остальским основали газету "Сегодня" (закрылась в 2001 году). Причиной стали разногласия с Виталием Третьяковым по вопросу сторонних инвестиций в газету, что ставило под вопрос ее независимость.

При этом финансовое положение издания продолжало ухудшаться. В декабре 1994 года газета была вынуждена перейти на четырехполосную модель вместо восьмиполосной.

31 августа 1995 года на общем собрании сотрудников издания Виталий Третьяков был отстранен от должности главного редактора. Его полномочия временно были переданы экономическому директору издания Игорю Кузьмину, который исполнял обязанности главного редактора с 31 августа по 11 сентября 1995 года.

В сентябре 1995 года Виталий Третьяков сообщил, что вернулся на пост главного редактора, а газета будет финансироваться предпринимателем Борисом Березовским. В октябре регулярный выпуск "НГ" возобновился.

В 1997 году появилась целая серия новых приложений к "Независимой газете": книжное приложение "Ex libris НГ", приложение по культуре "Кулиса НГ", приложение, посвященное жизни провинции, российских регионов "НГ-Регионы", приложение, посвященное вопросам религии "НГ-Религии", научное приложение "НГ-Наука" и другие.

В июне 2001 года собранием акционеров ЗАО "Редакция "Независимой газеты" генеральным директором был избран Рустам Нарзикулов, а главным редактором – Татьяна Кошкарева. Она возглавляла редакцию "НГ" до 2007 года. В это время журналистский коллектив газеты существенно обновился

В августе 2005 года 100% акций ЗАО "Независимая газета" приобрел Константин Ремчуков, занимавший на тот момент должность помощника министра экономического развития РФ. Сделка была оформлена на его супругу – Елену Ремчукову. Как заявил тогда новый владелец, он намерен превратить ЗАО в экономически эффективную компанию, выпуская помимо газеты ряд еженедельных изданий под тем же брендом. На 1 июня 2005 года тираж газеты составлял 53 277 экземпляров.

В газете ежедневно публикуются материалы ведущих журналистов, политологов, историков, искусствоведов, критиков.

В числе основных рубрик издания – политика, экономика, регионы России, идеи и люди, кино, стиль жизни, общество и др.

В настоящее время издание выходит пять раз в неделю (понедельник-пятница) тиражом 40 тысяч экземпляров. Кроме основного выпуска, издаются 10 тематических приложений – "НГ-Религии", "Дипкурьер", "Антракт", "Независимое военное обозрение" (НВО), НГ-Exlibris, "Наука", "НГ-Энергия", "Сценарии", "Столица", "НГ-Экология".

В 2009 году Константин Ремчуков стал победителем в номинации "Лучший издатель общественно-политического средства массовой информации" первой Всероссийской премии в области общественно-политической журналистики "Власть № 4".