ХАМАС призвало четко ограничить роль международных сил в Газе

КАИР, 23 дек - РИА Новости. Миротворческий контингент в секторе Газа должен четко следовать выполнению своих задач по разграничению сторон конфликта и не вмешиваться во внутренние дела анклава, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад.
"Нахождение международных сил в Газе - положительный шаг, однако необходимы механизмы регулирования их деятельности. Ключевым образом это заключается в реализации разграничения между палестинской и израильской сторонами, а также в наблюдении за осуществлением соглашения о прекращении огня", - сказал он.
По словам собеседника агентства, стабилизационные силы должны находиться исключительно на границах. При этом он не уточнил, что именно в движении подразумевают под этим, учитывая контроль Израиля над приблизительно половиной территории анклава.
"Помимо прочего, они не должны вмешиваться во внутренние дела анклава, а временные рамки их нахождения должны быть четко определены", - добавил Хамад.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.