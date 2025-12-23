ХАМАС призвало четко ограничить роль международных сил в Газе

КАИР, 23 дек - РИА Новости. Миротворческий контингент в секторе Газа должен четко следовать выполнению своих задач по разграничению сторон конфликта и не вмешиваться во внутренние дела анклава, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад.

"Нахождение международных сил в Газе - положительный шаг, однако необходимы механизмы регулирования их деятельности. Ключевым образом это заключается в реализации разграничения между палестинской и израильской сторонами, а также в наблюдении за осуществлением соглашения о прекращении огня", - сказал он.