Рейтинг@Mail.ru
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии - РИА Новости, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневском следственном изоляторе, выразила надежду на то, что вместе с РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:17:00+03:00
2025-12-23T11:17:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:98:721:504_1920x0_80_0_0_fdbe7853df056e03b73619b6f9ada35a.jpg
https://ria.ru/20251211/glava-2061512072.html
https://ria.ru/20251031/moldavija-2052153896.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:46:721:587_1920x0_80_0_0_019067b700dee351c6d87a7229cd430e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии

Глава Гагаузии Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала автономии

© Фото : Виктор Петров/TelegramЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневском следственном изоляторе, выразила надежду на то, что вместе с жителями региона ей еще только предстоит раскрыть и реализовать огромный потенциал Закона об особом правовом статусе Гагаузии во благо самой автономии и всей Молдавии.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52
"Низкий поклон всем, кто боролся за наш народ, кто участвовал в переговорном процессе с Кишиневом, был вовлечен в работу над законом и голосовал за него. Ваши имена навсегда вошли в историю. Верю, что нам еще только предстоит раскрыть и реализовать огромный потенциал Закона "Об особом правовом статусе АТО (Автономное территориальное образование – ред.) Гагаузия" во благо гагаузского народа и всей Республики Молдова", - приводит правительство автономии выдержку из сообщения Гуцул, переданного через ее адвокатов.
По ее словам, значимость этой даты в истории гагаузского народа огромна. "Гагаузский народ мирным путем обрел свою государственность в рамках независимой Республики Молдова и смог сохранить свою идентичность. Сегодня новое поколение жителей автономии, родившееся после 23 декабря 1994 года, с гордостью говорит: "Я — гагауз, гражданин Республики Молдова", - подчеркнула Гуцул.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
31 октября, 17:25
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала