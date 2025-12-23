Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, которая сейчас находится в кишиневском следственном изоляторе, выразила надежду на то, что вместе с жителями региона ей еще только предстоит раскрыть и реализовать огромный потенциал Закона об особом правовом статусе Гагаузии во благо самой автономии и всей Молдавии.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52
"Низкий поклон всем, кто боролся за наш народ, кто участвовал в переговорном процессе с Кишиневом, был вовлечен в работу над законом и голосовал за него. Ваши имена навсегда вошли в историю. Верю, что нам еще только предстоит раскрыть и реализовать огромный потенциал Закона "Об особом правовом статусе АТО (Автономное территориальное образование – ред.) Гагаузия" во благо гагаузского народа и всей Республики Молдова", - приводит правительство автономии выдержку из сообщения Гуцул, переданного через ее адвокатов.
По ее словам, значимость этой даты в истории гагаузского народа огромна. "Гагаузский народ мирным путем обрел свою государственность в рамках независимой Республики Молдова и смог сохранить свою идентичность. Сегодня новое поколение жителей автономии, родившееся после 23 декабря 1994 года, с гордостью говорит: "Я — гагауз, гражданин Республики Молдова", - подчеркнула Гуцул.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
31 октября, 17:25