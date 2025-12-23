Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии

По ее словам, значимость этой даты в истории гагаузского народа огромна. "Гагаузский народ мирным путем обрел свою государственность в рамках независимой Республики Молдова и смог сохранить свою идентичность. Сегодня новое поколение жителей автономии, родившееся после 23 декабря 1994 года, с гордостью говорит: "Я — гагауз, гражданин Республики Молдова", - подчеркнула Гуцул.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.