Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Жители Гагаузии всегда проявляли себя патриотами Молдавии, ставя общие интересы выше личных, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
"Это важный праздник не только для жителей Гагаузии, но и для всей Республики Молдова. Праздник, который символизирует наше единство, наше желание жить в мире и согласии в одной стране и вместе делать наш общий дом лучше. Все эти годы жители Гагаузии снова и снова доказывали, что они настоящие патриоты Молдавии, люди, которые верят в свою страну. Уверена: так будет и дальше… Гагаузия всегда была среди первых, когда речь шла об интересах Республики Молдова", - сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Политик выразила уверенность в том, что Гагаузия и дальше будет играть важную роль в развитии Молдавии. "Потому что Молдавия – это общая родина для всех, кто здесь живет. Для гагаузов Молдавия – это родной дом, который нужно беречь, о котором нужно заботиться каждый день, дом, который мы хотим передать нашим детям мирным, безопасным и уютным. Более 30 лет этот дом строился общими усилиями всех граждан Молдавии", - подчеркнула она.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.