Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах

Политик выразила уверенность в том, что Гагаузия и дальше будет играть важную роль в развитии Молдавии. "Потому что Молдавия – это общая родина для всех, кто здесь живет. Для гагаузов Молдавия – это родной дом, который нужно беречь, о котором нужно заботиться каждый день, дом, который мы хотим передать нашим детям мирным, безопасным и уютным. Более 30 лет этот дом строился общими усилиями всех граждан Молдавии", - подчеркнула она.