Рейтинг@Mail.ru
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/gagauziya-2064032163.html
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах - РИА Новости, 23.12.2025
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах
Жители Гагаузии всегда проявляли себя патриотами Молдавии, ставя общие интересы выше личных, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:11:00+03:00
2025-12-23T11:11:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
ирина влах
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20251211/glava-2061512072.html
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060350233.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Ирина Влах, Майя Санду
Жители Гагаузии всегда были патриотами Молдавии, заявила Влах

Экс-глава Гагаузии Влах: жители автономии всегда были патриотами Молдавии

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Жители Гагаузии всегда проявляли себя патриотами Молдавии, ставя общие интересы выше личных, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52
"Это важный праздник не только для жителей Гагаузии, но и для всей Республики Молдова. Праздник, который символизирует наше единство, наше желание жить в мире и согласии в одной стране и вместе делать наш общий дом лучше. Все эти годы жители Гагаузии снова и снова доказывали, что они настоящие патриоты Молдавии, люди, которые верят в свою страну. Уверена: так будет и дальше… Гагаузия всегда была среди первых, когда речь шла об интересах Республики Молдова", - сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Политик выразила уверенность в том, что Гагаузия и дальше будет играть важную роль в развитии Молдавии. "Потому что Молдавия – это общая родина для всех, кто здесь живет. Для гагаузов Молдавия – это родной дом, который нужно беречь, о котором нужно заботиться каждый день, дом, который мы хотим передать нашим детям мирным, безопасным и уютным. Более 30 лет этот дом строился общими усилиями всех граждан Молдавии", - подчеркнула она.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии
6 декабря, 21:50
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулИрина ВлахМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала