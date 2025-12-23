Часть законных полномочий Гагаузии утрачена, заявил замглавы автономии

По его словам, создание Гагаузской автономии стало не просто юридическим актом, а осознанным выбором всего народа. "В непростой исторический период гагаузы и молдавский народ совместно нашли мирное решение сложного политического спора, внеся важный вклад в укрепление стабильности не только в Республике Молдова, но и в более широком европейском контексте. Закон об автономии стал символом стремления к самоопределению, сохранению языка, культуры и реального самоуправления", - подчеркнул Петров.