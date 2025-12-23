Часть законных полномочий Гагаузии утрачена, заявил замглавы автономии

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров заявил, что часть законных полномочий региона была утрачена и их восстановление остается общей задачей.
Во вторник отмечается 31-я годовщина со дня создания Гагаузской автономии в составе Молдавии, когда был принят закон об особом правовом статусе региона.
"За прошедшие годы Гагаузия прошла сложный путь: добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, сохранила и укрепила свою культурную идентичность, научилась отстаивать свои права и интересы. При этом остается понимание, что часть законных полномочий автономии была утрачена, и их восстановление — от полноценного представительства Гагаузии в органах государственной власти до прекращения финансово-экономического давления центра — остается нашей общей задачей", - написал Петров в своем Telegram-канале.
По его словам, создание Гагаузской автономии стало не просто юридическим актом, а осознанным выбором всего народа. "В непростой исторический период гагаузы и молдавский народ совместно нашли мирное решение сложного политического спора, внеся важный вклад в укрепление стабильности не только в Республике Молдова, но и в более широком европейском контексте. Закон об автономии стал символом стремления к самоопределению, сохранению языка, культуры и реального самоуправления", - подчеркнул Петров.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52