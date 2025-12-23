Рейтинг@Mail.ru
Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов - РИА Новости, 23.12.2025
19:22 23.12.2025
Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов
Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов
Таджикистанский оппозиционер Шарофиддин Гадоев*, которого суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о ВС РФ, внесен в перечень... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
россия
москва
одесса
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
москва
одесса
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, россия, москва, одесса, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Одесса, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов

Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов в РФ

© Getty Images / Julia ReinhartШарофиддин Гадоев
Шарофиддин Гадоев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Julia Reinhart
Шарофиддин Гадоев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таджикистанский оппозиционер Шарофиддин Гадоев*, которого суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Гадоев Шарофиддин Мирзоалиевич*, 19 мая 1985 года рождения, город Фархор района Фархор Кулябской области Таджикской ССР", - говорится в перечне.
Роман Юшков* - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Общественника Юшкова* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 17:44
В июле прокуратура Москвы сообщила, что столичный суд заочно приговорил Гадоева* к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске, он заочно арестован.
Суд также лишил Гадоева* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов сроком на четыре года.
В прокуратуре отметили, что с марта по ноябрь 2022 года Гадоев*, находясь за пределами РФ, вместе с сообщником снял видео, содержащее под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции и якобы противоправных действиях ВС РФ в Одессе, Харькове, Ирпене, Гостомеле и Буче.
*Лицо, признанное террористом и экстремистов на территории РФ
Библия Свидетелей Иеговы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Краснодаре иеговиста* приговорили к двум годам колонии за экстремизм
Вчера, 18:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваОдессаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
