Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таджикистанский оппозиционер Шарофиддин Гадоев*, которого суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Гадоев Шарофиддин Мирзоалиевич*, 19 мая 1985 года рождения, город Фархор района Фархор Кулябской области Таджикской ССР", - говорится в перечне.
В июле прокуратура Москвы сообщила, что столичный суд заочно приговорил Гадоева* к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске, он заочно арестован.
Суд также лишил Гадоева* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов сроком на четыре года.
В прокуратуре отметили, что с марта по ноябрь 2022 года Гадоев*, находясь за пределами РФ, вместе с сообщником снял видео, содержащее под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции и якобы противоправных действиях ВС РФ в Одессе, Харькове, Ирпене, Гостомеле и Буче.
*Лицо, признанное террористом и экстремистов на территории РФ