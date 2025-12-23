https://ria.ru/20251223/g20-2063994843.html
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20 - РИА Новости, 23.12.2025
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20
Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш по итогам первой встречи при председательстве США заявила РИА Новости, что к России прислушивались на мероприятиях в Вашингтоне. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T06:55:00+03:00
2025-12-23T06:55:00+03:00
2025-12-23T06:55:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_9c040dc5c5e7bd7784da19bea80ea185.jpg
https://ria.ru/20251223/g20-2063981392.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_ccbe50ae4fe5e1711fb6fd979b561b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20
РИА Новости: к России прислушивались на саммите G20 в Вашингтоне