02:25 23.12.2025
Российская делегация без проблем получила визы в США на встречу G20
Дарья Буймова
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Светлана Лукаш, Большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ не испытывала проблем с визами в США для поездки на первое мероприятие в рамках "Группы двадцати" в Вашингтон, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Хочу отметить очень конструктивное и нормальное взаимодействие с американской стороной. Мы не встретили никаких проблем ни с визами, ни в плане общения и работы сейчас на встрече шерп", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила российская шерпа
18 декабря, 21:31
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Светлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
