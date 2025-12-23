Российская делегация без проблем получила визы в США на встречу G20

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Делегация РФ не испытывала проблем с визами в США для поездки на первое мероприятие в рамках "Группы двадцати" в Вашингтон, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.