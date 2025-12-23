ФСБ показала задержание членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов

Рейтинг@Mail.ru
10:27 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/fsb-2064020379.html
Задержание подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Видео УФСБ России
Организатор и 20 участников группы, незаконно легализовавшей в РФ более двух тысяч иностранцев с Востока и заработавшей на этом 500 миллионов рублей, задержаны, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
россия, ближний восток, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ближний Восток, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания участников группы, незаконно легализовавшей в РФ более 2 тысяч иностранцев из восточных стран и заработавшей на этом 500 миллионов рублей.
ФСБ во вторник сообщила о задержании организатора и 20 участников этой группы. По информации спецслужбы, основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, планировавшие транзит в Европу или незаконную трудовую деятельность. В группу входили посредники, которые оформляли визы для клиентов. После въезда мигранты могли бесконтрольно перемещаться по стране, так как приглашающая сторона не выполняла свои обязательства.
На видео показано, как членов группы задерживают в жилых помещениях. В числе прочего демонстрируются изъятые у них печати с названиями фиктивных организаций, упаковки из-под СИМ-карт, многочисленные долларовые купюры.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
22 декабря, 08:00
 
