ФСБ показала задержание членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов
ФСБ показала задержание членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
ФСБ показала задержание членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов
ФСБ России показала видео задержания участников группы, незаконно легализовавшей в РФ более 2 тысяч иностранцев из восточных стран и заработавшей на этом 500... РИА Новости, 23.12.2025
Задержание подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Видео УФСБ России
Организатор и 20 участников группы, незаконно легализовавшей в РФ более двух тысяч иностранцев с Востока и заработавшей на этом 500 миллионов рублей, задержаны, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ показала задержание членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов
ФСБ показала видео задержания незаконно легализовавших более 2 тыс мигрантов