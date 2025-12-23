ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции. Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам", — говорится в релизе.