ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
09:49 23.12.2025 (обновлено: 11:12 23.12.2025)
ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
Сотрудники ФСБ задержали организатора и 20 участников группы, незаконно легализовавшей мигрантов, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
россия, ближний восток, восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ближний Восток, Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали организатора и 20 участников группы, незаконно легализовавшей мигрантов, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции. Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам", — говорится в релизе.
Основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока, которые намеревались в дальнейшем перебраться в Европу или работать незаконно. В группу входили посредники, которые оформляли визы для клиентов. После въезда мигранты могли бесконтрольно перемещаться по России, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.
По этой схеме с 2024 года фигуранты легализовали более двух тысяч приезжих, заработав на этом не менее 500 миллионов рублей. Cиловики провели 65 обысков и осмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае, допросили более 100 участников и свидетелей. Кроме того, они изъяли множество поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности и значительную сумму денег.
МВД возбудило уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации".
Суд отправил задержанных под стражу. Расследование продолжается.
РоссияБлижний ВостокВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
