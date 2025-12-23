ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали организатора и 20 участников группы, незаконно легализовавшей мигрантов, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции. Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам", — говорится в релизе.
Основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока, которые намеревались в дальнейшем перебраться в Европу или работать незаконно. В группу входили посредники, которые оформляли визы для клиентов. После въезда мигранты могли бесконтрольно перемещаться по России, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.
По этой схеме с 2024 года фигуранты легализовали более двух тысяч приезжих, заработав на этом не менее 500 миллионов рублей. Cиловики провели 65 обысков и осмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае, допросили более 100 участников и свидетелей. Кроме того, они изъяли множество поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности и значительную сумму денег.
МВД возбудило уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации".
Суд отправил задержанных под стражу. Расследование продолжается.