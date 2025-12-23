https://ria.ru/20251223/frantsya-2064156744.html
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада
2025-12-23T18:12:00+03:00
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости.
Снегопад, обрушившийся на департамент Авейрон на юге Франции (регион Окситания), оставил без электричества 30 тысяч человек, сообщает
во вторник управляющая компания Enedis.
"Во вторник, 23 декабря, 30 тысяч клиентов (Enedis - ред.) остались без электроснабжения", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети Х.
Enedis, согласно тексту сообщения, прилагает в настоящий момент все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения своих клиентов. Снегопад, обрушившийся на департамент, начался в воскресенье вечером, уточнили в компании.
Ранее издание Parisien сообщало со ссылкой на данные французской метеослужбы, что на территории Аверона в городе Мийо выпало до 13 сантиметров снега, а в коммуне Сегюр – 16 сантиметров.
По данным метеослужбы Франции
, во вторник в департаменте Аверон, а также в двух соседних окситанских департаментах, Тарн и Лозер, действует оранжевый уровень погодной опасности из-за паводков. При этом, в Авероне и Тарне также отмечена опасность гололеда. На территории департамента Эро, расположенного к югу от Аверона, уровень погодной опасности был поднят до высшего (красного) из-за паводков, проливных дождей, гроз и гололеда.