На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2025
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада
Снегопад, обрушившийся на департамент Авейрон на юге Франции (регион Окситания), оставил без электричества 30 тысяч человек, сообщает во вторник управляющая... РИА Новости, 23.12.2025
2025
в мире, франция
В мире, Франция
На юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада

Enedis: на юге Франции остались без света 30 тысяч человек из-за снегопада

© Фото : JulieeAllainСнегопад на юго-востоке Франции
Снегопад на юго-востоке Франции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : JulieeAllain
Снегопад на юго-востоке Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Снегопад, обрушившийся на департамент Авейрон на юге Франции (регион Окситания), оставил без электричества 30 тысяч человек, сообщает во вторник управляющая компания Enedis.
"Во вторник, 23 декабря, 30 тысяч клиентов (Enedis - ред.) остались без электроснабжения", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети Х.
Enedis, согласно тексту сообщения, прилагает в настоящий момент все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения своих клиентов. Снегопад, обрушившийся на департамент, начался в воскресенье вечером, уточнили в компании.
Ранее издание Parisien сообщало со ссылкой на данные французской метеослужбы, что на территории Аверона в городе Мийо выпало до 13 сантиметров снега, а в коммуне Сегюр – 16 сантиметров.
По данным метеослужбы Франции, во вторник в департаменте Аверон, а также в двух соседних окситанских департаментах, Тарн и Лозер, действует оранжевый уровень погодной опасности из-за паводков. При этом, в Авероне и Тарне также отмечена опасность гололеда. На территории департамента Эро, расположенного к югу от Аверона, уровень погодной опасности был поднят до высшего (красного) из-за паводков, проливных дождей, гроз и гололеда.
