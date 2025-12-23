Рейтинг@Mail.ru
14:29 23.12.2025 (обновлено: 14:30 23.12.2025)
Министр транспорта Франции рассказал, почему не смог заказать новые поезда
Министр транспорта Франции рассказал, почему не смог заказать новые поезда

Вокзал Монпарнас в Париже
Вокзал Монпарнас в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Правительство Франции не может разместить запланированный на январь заказ на поезда для ночных рейсов и модернизацию железнодорожного оборудования из-за того, что парламентариям не удалось до конца года согласовать госбюджет на 2026 год, заявил во вторник министр транспорта Франции Филипп Табаро.
В пятницу совместная паритетная комиссия из депутатов и сенаторов не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта.
"У меня был заказ на запуск большого количества ночных поездов в январе, так как ночные поезда популярны в нашей стране… Есть линии, которые были вновь открыты в последние годы. Нам нужно модернизировать оборудование, и заказ на сумму около 1 миллиарда (евро- ред.), который я должен был разместить в начале января (2026 года – ред.), не может быть размещен… Это следствие того, что бюджет не был принят", - заявил Табаро в эфире радиостанции RTL.
В пятницу премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что парламент не сможет принять бюджет страны на 2026 год до конца 2025 года на фоне разногласий между парламентариями. Лекорню отметил, что с понедельника он начнет консультации по поводу дальнейших действий для защиты граждан от последствий провала принятия госбюджета и поиска условий для решения этой проблемы.
Газета Figaro сообщала 15 декабря, что в случае провала комиссии дебаты по проекту госбюджета могут затянуться до января, а кабмин Франции будет вынужден принять специальный закон, чтобы обеспечить непрерывность финансирования государственных институтов.
В октябре Лекорню заявил, что проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов, заморозку пенсий по старости и социальных выплат на уровне 2025 года.
