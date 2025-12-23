Министр транспорта Франции рассказал, почему не смог заказать новые поезда

"У меня был заказ на запуск большого количества ночных поездов в январе, так как ночные поезда популярны в нашей стране… Есть линии, которые были вновь открыты в последние годы. Нам нужно модернизировать оборудование, и заказ на сумму около 1 миллиарда (евро- ред.), который я должен был разместить в начале января (2026 года – ред.), не может быть размещен… Это следствие того, что бюджет не был принят", - заявил Табаро в эфире радиостанции RTL.