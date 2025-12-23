Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/fotovystavka--2064088254.html
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре - РИА Новости, 23.12.2025
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре
На Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах недвижимости, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:11:00+03:00
2025-12-23T14:11:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064086927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2458ce6ee157a582aa26371903f79892.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064086927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd3131d79d9a9c0a89ee7183ef93201d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре

В Москве открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыФотовыставка "Построено в Москве"
Фотовыставка Построено в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фотовыставка "Построено в Москве"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах недвижимости, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.
На фотовыставке "Построено в Москве", организованной градкомплексом Москвы, можно будет увидеть фотографии таких объектов, как Национальный космический центр, новый участок Троицкой линии метро (станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ") и многопрофильный комплекс детской городской больницы святого Владимира.
Кроме того, как указывается в сообщении, будут размещены фото социальных и дорожных объектов. Среди них шестиполосный арочный мост Академика Королева, который соединил Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, и самый длинный надземный переход на МКАД (более 315 метров) вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыФотовыставка "Построено в Москве"
Фотовыставка Построено в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фотовыставка "Построено в Москве"
"Экспозиция призвана познакомить москвичей и гостей столицы с вдохновляющими примерами обновления и строительства, показать результаты комплексного развития городского пространства и подчеркнуть важность архитектурного наследия и новых проектов", - отмечается в пресс-релизе.
Фотовыставка, как добавляется в нем, будет открыта для всех желающих до 11 января включительно.
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала