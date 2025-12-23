https://ria.ru/20251223/fotovystavka--2064088254.html
Фотовыставка "Построено в Москве" открылась на Цветном бульваре
На Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах недвижимости, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах недвижимости, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.
На фотовыставке "Построено в Москве", организованной градкомплексом Москвы, можно будет увидеть фотографии таких объектов, как Национальный космический центр, новый участок Троицкой линии метро (станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ") и многопрофильный комплекс детской городской больницы святого Владимира.
Кроме того, как указывается в сообщении, будут размещены фото социальных и дорожных объектов. Среди них шестиполосный арочный мост Академика Королева, который соединил Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, и самый длинный надземный переход на МКАД (более 315 метров) вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе.
"Экспозиция призвана познакомить москвичей и гостей столицы с вдохновляющими примерами обновления и строительства, показать результаты комплексного развития городского пространства и подчеркнуть важность архитектурного наследия и новых проектов", - отмечается в пресс-релизе.
Фотовыставка, как добавляется в нем, будет открыта для всех желающих до 11 января включительно.