Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
23.12.2025
11:02 23.12.2025
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
Авиакомпания Flynas выполнила первый рейс из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт "Внуково", выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло... РИА Новости, 23.12.2025
джидда, саудовская аравия, москва, flynas, saudia
Джидда, Саудовская Аравия, Москва, Flynas, Saudia
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково

Авиакомпания Flynas выполнила первый рейс из Джидды во Внуково

© SOPA ImagesСамолет Airbus A320 авиакомпании Flynas
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© SOPA Images
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Авиакомпания Flynas выполнила первый рейс из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт "Внуково", выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушной гавани.
"Рейс XY 0689 авиакомпании Flynas из Джидды прилетел в 10.28", - сообщает онлайн-табло.
Этот рейс стал первым, выполненным в рамках нового направления между Москвой и Джиддой.
Кроме Flynas из России в Саудовскую Аравию летают авиакомпании Saudia, Jazeera и "Азимут". Авиасообщение из РФ открыто с тремя городами Саудовской Аравии - Джиддой, Мединой и Эр-Риядом.
Регулярное авиасообщение между двумя странами было открыто 1 августа 2025 года. Первый рейс по маршруту Эр-Рияд – Москва ("Внуково") выполнила авиакомпания Flynas.
На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы
26 июля, 08:00
Джидда, Саудовская Аравия, Москва, Flynas, Saudia
 
 
