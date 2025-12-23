https://ria.ru/20251223/flynas-2064028429.html
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково - РИА Новости, 23.12.2025
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
Авиакомпания Flynas выполнила первый рейс из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт "Внуково", выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:02:00+03:00
2025-12-23T11:02:00+03:00
2025-12-23T11:02:00+03:00
джидда
саудовская аравия
москва
flynas
saudia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114300_0:376:2730:1912_1920x0_80_0_0_fac506693252e739915446d608fb8726.jpg
https://ria.ru/20250726/puteshestviya-2031387770.html
джидда
саудовская аравия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114300_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2dbb99b4403a53836b45a7b6067ae000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джидда, саудовская аравия, москва, flynas, saudia
Джидда, Саудовская Аравия, Москва, Flynas, Saudia
Первый самолет из Джидды совершил посадку во Внуково
Авиакомпания Flynas выполнила первый рейс из Джидды во Внуково