"В числе отстающих": Финляндия оказалась на дне из-за России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Предпоследнее место в рейтинге экономик стран ОЭСР — таков итог политики, проводимой Хельсинки в последние годы. О других результатах и дальнейших перспективах Финляндии — в материале РИА Новости.

"Не являются сбалансированными"

Авторитетный журнал The Economist составляет этот рейтинг каждый год.

Тридцать шесть государств Организации экономического сотрудничества и развития оценивали по пяти параметрам: инфляция, широта инфляции, ВВП, занятость и состояние фондового рынка.

Лучше всех дела у Португалии: хорошая динамика ВВП, низкая инфляция, растущий фондовый рынок.

В первой пятерке также Ирландия, Израиль, Колумбия и Испания.

США — на 17-м месте, ФРГ — на 20-м.

"Не худший результат, но все равно слабый из-за проблем на рынке труда", — пишет издание.

Замыкают список Финляндия и Словакия.

"Показатели несбалансированные, рецессия", — поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

© AP Photo / Sergei Grits Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки © AP Photo / Sergei Grits Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки

Инфляция, ВВП и безработица

По базовой инфляции у Финляндии — "анемия". Широта инфляции (доля товаров в потребительской корзине, цены на которые растут более чем на два процента в год) в третьем квартале по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,3 процента, ВВП снизился на 0,7. Занятость — минус 0,5 процента.

"Это связано с комплексом факторов. С 1 января повысили ставки НДС с 24 процентов до 25,5, а льготные — с десяти процентов до 14, и потребительские цены двинулись вверх", — отмечает эксперт.

Сейчас в Хельсинки хотят уменьшить НДС на полпроцента, добавляет доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Разрыв с Россией обернулся дефицитом энергоресурсов и древесины, увеличением производственных издержек и тарифов на электричество.

Недостаточный потребительский спрос, падение экспорта, высокая безработица подкосили ВВП, подчеркивает собеседница РИА Новости.

Сейчас безработица на максимуме с 2009-го — 10,3 процента.

"Для многих финских компаний Россия была рынком сбыта, сильно пострадал малый бизнес. Сказалось и отсутствие туристов", — говорит Горбунова.

К концу ноября в стране заявление о банкротстве подали 3019 компаний. Это рекорд с начала 2000-х.

Масла в огонь добавляет и конкуренция со стороны Азии.

Helsingin Sanomat со ссылкой на Федерацию химической промышленности Финляндии указывает: из-за КНР могут исчезнуть тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Китайские компании отнимают долю рынка у европейских благодаря не только низким ценам, но и лучшему качеству.

© Depositphotos.com / forden Жители города Хельсинки, Финляндия © Depositphotos.com / forden Жители города Хельсинки, Финляндия

Фондовый рынок

При этом фондовый рынок, согласно данным The Economist, прибавил 12,6 процента.

"Действительно, индекс OMX Helsinki 25 достиг максимума, и инвестиционная активность оставалась положительной", — соглашается Гомонко.

По словам Горбуновой, фондовый рынок отражает ожидания инвесторов — у отдельных компаний и секторов есть успехи. Но ситуация очень шаткая, перспективы туманные. И госдолг достиг угрожающих размеров.

"Траты на оборону в соответствии с требованием НАТО растут, это дополнительные бюджетные расходы. Слишком большой дефицит вызвал озабоченность Еврокомиссии. В апреле Финляндия должна отчитаться о принятых мерах", — указывает эксперт.

По мнению Гомонко, предпоследнее место в рейтинге The Economist свидетельствует о серьезных проблемах, в том числе в экспортном секторе, а также геополитических рисках.

Если в Хельсинки сохранят прежний курс, ситуация продолжит ухудшаться.