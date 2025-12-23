Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов

РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей региона отказаться от новогодних фейерверков, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в Telegram-канале регионального правительства, Малков обратил внимание на необходимость соблюдения мер безопасности в новогодние праздники на заседании правительства области.
"Сейчас не самое подходящее для салютов время, все должны это понимать. Поэтому мы не будем проводить их официально. Призываю жителей региона отказаться от фейерверков. Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать", – приводятся в сообщении слова губернатора.
В регионе стартовали мероприятия проекта "Рязань – Новогодняя столица России". В правительстве области РИА Новости уточняли, что в праздничные дни на официальных мероприятиях салют не планируется.
