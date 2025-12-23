Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов
19:32 23.12.2025
Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов
Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов - РИА Новости, 23.12.2025
Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов
Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей региона отказаться от новогодних фейерверков, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.12.2025
общество
рязанская область
павел малков
рязанская область
общество, рязанская область, павел малков
Общество, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский губернатор призвал жителей отказаться от новогодних салютов

Рязанский губернатор призвал жителей региона отказаться от новогодних салютов

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Люди смотрят салют
Люди смотрят салют - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Люди смотрят салют . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей региона отказаться от новогодних фейерверков, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в Telegram-канале регионального правительства, Малков обратил внимание на необходимость соблюдения мер безопасности в новогодние праздники на заседании правительства области.
"Сейчас не самое подходящее для салютов время, все должны это понимать. Поэтому мы не будем проводить их официально. Призываю жителей региона отказаться от фейерверков. Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать", – приводятся в сообщении слова губернатора.
В регионе стартовали мероприятия проекта "Рязань – Новогодняя столица России". В правительстве области РИА Новости уточняли, что в праздничные дни на официальных мероприятиях салют не планируется.
Общество Рязанская область Павел Малков
 
 
Заголовок открываемого материала