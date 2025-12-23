Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете - РИА Новости, 23.12.2025
15:39 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/fas-2064109406.html
ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете
ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете - РИА Новости, 23.12.2025
ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:39:00+03:00
2025-12-23T15:39:00+03:00
2025
РИА Новости
общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), победа (авиакомпания)
Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Победа (авиакомпания)
ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете

ФАС выдала "Победе" предписание из-за звуковой рекламы вкладов в самолете

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса "Победы" из Москвы в Сочи.
"Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС.
В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
