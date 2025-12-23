ФАС выдала "Победе" предписание из-за рекламы вкладов в самолете

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
"Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС.
В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
