07:25 23.12.2025
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ

Politico: Европе будет сложнее обеспечить Украине поддержку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Европа отказом изъять российские активы подвела Киев, ей будет всё сложнее обеспечить Украине поддержку, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Ранее в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Euroclear поприветствовал решение ЕС не использовать российские активы
22 декабря, 12:05
"(Решение Европы по активам РФ - ред.) лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года... Хотя (кредит на 90 миллиардов евро - ред.) предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет всё сложнее это обеспечить", - говорится в сообщении.
Обозреватель называет решение Европы по активам РФ "фиаско, высветившим раскол среди европейских лидеров", и отмечает при этом, что Киеву будет "не так просто" получить ещё один кредит, как только украинская казна снова опустеет. В публикации говорится, что к уже отказавшимся от участия в совместном обеспечении кредита Венгрии, Словакии и Чехии могут присоединиться и другие страны, а смысла искать дополнительные средства в Вашингтоне просто нет смысла, поскольку "Трамп всё ещё будет в Белом доме".
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
 
