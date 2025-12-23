Эксперт рассказал, при каких условиях ЕС пожертвует Украиной

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Европа при необходимости может пожертвовать Украиной, если сочтет, что конфликт приближается к ее собственной территории, заявил РИА Новости турецкий эксперт по международным вопросам Мурат Четинер.
По словам Четинера, европейские страны стремятся минимизировать риски для себя, даже если это означает отказ от поддержки Украины на прежнем уровне.
"Логика европейской политики сводится к попытке не допустить переноса боевых действий на территорию ЕС", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также отметил, что текущая конфигурация конфликта несет системные риски для всех сторон. По его словам, в зависимости от развития событий серьезные последствия могут затронуть не только Украину, но и Европу.
Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба фатальны для Европы, сообщило ранее агентство Блумберг.
