Эксперт рассказал, при каких условиях ЕС пожертвует Украиной

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Европа при необходимости может пожертвовать Украиной, если сочтет, что конфликт приближается к ее собственной территории, заявил РИА Новости турецкий эксперт по международным вопросам Мурат Четинер.

Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине , инициированных США , заняв скорее выжидательную позицию и ориентируясь на развитие событий, заявил ранее политический аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин.

По словам Четинера, европейские страны стремятся минимизировать риски для себя, даже если это означает отказ от поддержки Украины на прежнем уровне.

"Логика европейской политики сводится к попытке не допустить переноса боевых действий на территорию ЕС ", - сказал собеседник агентства.

Эксперт также отметил, что текущая конфигурация конфликта несет системные риски для всех сторон. По его словам, в зависимости от развития событий серьезные последствия могут затронуть не только Украину, но и Европу.