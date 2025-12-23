Дрон, упавший в августе в Эстонии, был украинским, подтвердило исследование

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший на территории Эстонии, недалеко от российской границы, был украинским, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Имеющиеся доказательства указывают на украинское происхождение беспилотника, что также подтвердили эстонские правоохранительные органы в момент его обнаружения", - говорится в сообщении СМИ.