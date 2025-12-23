Дрон, упавший в августе в Эстонии, был украинским, подтвердило исследование

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший на территории Эстонии, недалеко от российской границы, был украинским, сообщает телерадиокомпания ERR.
В августе ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура сообщало, что военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии.
"Имеющиеся доказательства указывают на украинское происхождение беспилотника, что также подтвердили эстонские правоохранительные органы в момент его обнаружения", - говорится в сообщении СМИ.
Сообщается, что было доказано, что беспилотник, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии из воздушного пространства России и продолжил движение по прямой линии, пока не вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Тартуского уезда. Отмечается, что власти не обнаружили признаков того, что Эстония являлась целью атаки.
На этом этапе власти закрыли расследование дела.
