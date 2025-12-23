Рейтинг@Mail.ru
Дрон, упавший в августе в Эстонии, был украинским, подтвердило исследование - РИА Новости, 23.12.2025
17:25 23.12.2025
Дрон, упавший в августе в Эстонии, был украинским, подтвердило исследование
Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший на территории Эстонии, недалеко от российской границы, был украинским, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 23.12.2025
© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший на территории Эстонии, недалеко от российской границы, был украинским, сообщает телерадиокомпания ERR.
В августе ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура сообщало, что военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии.
"Имеющиеся доказательства указывают на украинское происхождение беспилотника, что также подтвердили эстонские правоохранительные органы в момент его обнаружения", - говорится в сообщении СМИ.
Сообщается, что было доказано, что беспилотник, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии из воздушного пространства России и продолжил движение по прямой линии, пока не вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Тартуского уезда. Отмечается, что власти не обнаружили признаков того, что Эстония являлась целью атаки.
На этом этапе власти закрыли расследование дела.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
11 декабря, 07:52
 
