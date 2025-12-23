Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле заявили, что изъятие российских активов подорвет авторитет ЕС
09:26 23.12.2025
В Венесуэле заявили, что изъятие российских активов подорвет авторитет ЕС
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
КАРАКАС, 23 дек - РИА Новости. Намерение Евросоюза завладеть замороженными российскими активами размывает позиции блока на международной арене, заявил в РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес, председатель партии "Народное избирательное движение".
"Европа, которая уже утратила чёткие очертания на мировой арене, встав на колени перед интересами США, - и это важно подчеркнуть, как бы это ни было больно и печально для Европы, - сегодня практически окончательно размывается, подыгрывая США, но при этом продолжает применять те же самые меры, что действуют в Соединённых Штатах", - сказал парламентарий, имея в виду санкционную политику и блокирование активов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
Вчера, 07:25
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ .
"Объём активов и средств, которые Российская Федерация держала в европейских банках, был, по сути, украден - другого слова здесь не подобрать, потому что отсутствует какая-либо юридическая база, способная придать законность тому, что они делают, тому, как действуют Европа и США", - заявил в связи с этим Хименес.
По мнению собеседника агентства, действия европейцев "невозможно оправдать с точки зрения международного права: они совершаются незаконно и в одностороннем порядке".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
"Если мы обратимся к Организации Объединённых Наций, то единственным органом, который может вводить подобные санкции, является Совет Безопасности, в котором, к примеру, представлена Российская Федерация, Китай и другие страны. Именно там можно легально принимать решения о блокадах и подобных мерах. Однако они действуют за спиной ООН, принимая решения в одностороннем порядке, что и придаёт этим действиям незаконный характер", - добавил парламентарий.
Согласно базе данных Castellum.AI, Россия является страной, в отношении которой введено наибольшее количество санкций, опережая Иран, Сирию, КНДР, Белоруссию и Венесуэлу. С февраля 2022 года против РФ было введено 23 960 новых ограничительных мер в дополнение к 2 695 уже действовавшим ранее.
"Российская Федерация в последнее время укрепилась. Я бы даже осмелился сказать, что в условиях санкций она укрепилась ещё больше, поскольку все европейские компании, покинувшие Россию, все американские компании, продававшие свою продукцию на российском рынке и ушедшие оттуда, были заменены российскими товарами", - указал Хименес.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях изъятия российских активов для Европы
22 декабря, 21:14
 
