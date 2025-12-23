КАРАКАС, 23 дек - РИА Новости. Намерение Евросоюза завладеть замороженными российскими активами размывает позиции блока на международной арене, заявил в РИА Новости венесуэльский депутат Хильберто Хименес, председатель партии "Народное избирательное движение".

"Европа, которая уже утратила чёткие очертания на мировой арене, встав на колени перед интересами США , - и это важно подчеркнуть, как бы это ни было больно и печально для Европы , - сегодня практически окончательно размывается, подыгрывая США, но при этом продолжает применять те же самые меры, что действуют в Соединённых Штатах", - сказал парламентарий, имея в виду санкционную политику и блокирование активов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.

Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ .

"Объём активов и средств, которые Российская Федерация держала в европейских банках, был, по сути, украден - другого слова здесь не подобрать, потому что отсутствует какая-либо юридическая база, способная придать законность тому, что они делают, тому, как действуют Европа и США", - заявил в связи с этим Хименес.

По мнению собеседника агентства, действия европейцев "невозможно оправдать с точки зрения международного права: они совершаются незаконно и в одностороннем порядке".

"Если мы обратимся к Организации Объединённых Наций, то единственным органом, который может вводить подобные санкции, является Совет Безопасности, в котором, к примеру, представлена Российская Федерация, Китай и другие страны. Именно там можно легально принимать решения о блокадах и подобных мерах. Однако они действуют за спиной ООН , принимая решения в одностороннем порядке, что и придаёт этим действиям незаконный характер", - добавил парламентарий.

Сирию, КНДР, Белоруссию и Согласно базе данных Castellum.AI, Россия является страной, в отношении которой введено наибольшее количество санкций, опережая Иран Венесуэлу . С февраля 2022 года против РФ было введено 23 960 новых ограничительных мер в дополнение к 2 695 уже действовавшим ранее.