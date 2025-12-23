Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 23.12.2025 (обновлено: 23:58 23.12.2025)
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
дтэк
вооруженные силы рф
одесса
украина
одесса
в мире, украина, вооруженные силы украины, дтэк, вооруженные силы рф, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Одесса
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Украине остаются без защиты большинство областных подстанций, признался директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает издание "Страна.ua".
"Нет ни габионов, ни мешков с песком — ничего", — отметил он.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В МИД Германии заявили об угрозе для НАТО из-за успехов России на Украине
Вчера, 17:46
Харченко подчеркнул, что некоторые объекты получают повреждения даже без прямого попадания. Он уточнил, что такая ситуация наблюдается, в частности, в Одессе.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДТЭКВооруженные силы РФОдесса
 
 
