На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
На Украине остаются без защиты большинство областных подстанций, признался директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:37:00+03:00
2025-12-23T18:37:00+03:00
2025-12-23T23:58:00+03:00
украина
одесса
2025
На Украине признали тяжелую правду после ударов ВС России по Одессе
Харченко: большинство областных подстанций на Украине остаются незащищенными