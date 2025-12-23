Число вакансий в сфере российской энергетики за год выросло на 74 процента

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Работодатели в России в 2025 году предлагали специалистам в сфере энергетики зарплаты в среднем на уровне почти 76 тысяч рублей в месяц, а в целом число вакансий в отрасли увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа".

"Аналитики "Авито Работы" зафиксировали значительный рост спроса на специалистов в сфере энергетики. По данным платформы, в 2025 году число вакансий в отрасли увеличилось на 74% по сравнению с предыдущим годом, а средние предлагаемые зарплаты составили 75 994 рублей/месяц", - сказано в исследовании компании.

"При этом приведенные зарплатные предложения актуальны для специалистов с опытом работы один–три года и составлены на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий", - добавляется там.

Лидером по росту числа вакансий стал разнорабочий: спрос на этих работников увеличился на 148%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 65 079 рублей в месяц. Разнорабочие выполняют вспомогательные и общестроительные работы на объектах энергетики.

Значительный рост также показали вакансии для электрогазосварщиков - их число выросло на 109% при среднем зарплатном предложении 77 438 рублей в месяц. Эти специалисты выполняют сварку трубопроводов, металлических конструкций и оборудования энергетических объектов.

Почти аналогичную динамику продемонстрировали монтажники: число вакансий выросло на 108%, а среднее зарплатное предложение составило 120 556 рублей в месяц. Монтажники занимаются сборкой и установкой энергетического оборудования, электротехнических систем, кабельных трасс, трансформаторов и распределительных щитов.

Существенный рост спроса зафиксирован и среди инженеров — количество вакансий выросло на 106%, при средней предлагаемой зарплате 80 222 рубля в месяц. Инженеры энергетических предприятий участвуют в проектировании и техническом сопровождении электростанций и сетей, контролируют монтаж и эксплуатацию оборудования, соблюдение стандартов безопасности, оптимизацию энергопотребления и надежность работы энергосистем.

Замыкают пятерку наиболее востребованных специалистов электрики: число вакансий увеличилось на 73%, а среднее зарплатное предложение составило 69 052 рубля в месяц. В их обязанности входит монтаж, обслуживание и ремонт электрических сетей и оборудования, а также обеспечение стабильной и безопасной работы энергосистем на объектах различного масштаба.