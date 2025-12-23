Более 35 тысяч детей посетят губернаторские елки в Московской области

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года в Подмосковье пройдет восемь губернаторских елок, которые пройдут в формате ледовых спектаклей, их посетят 38 тысяч детей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников семейных центров, а также ребят с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, пройдут новогодние шоу Ильи Авербуха "Снежная королева" (22-23 декабря на "Арене “Мытищи”") и Татьяны Навки "Спящая красавица" (24-25 декабря в Ледовом дворце "Витязь" в Подольске).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом одного из спектаклей на "Арене “Мытищи”" пообщался с юными зрителями. Это дети из 27 округов региона – Лобни, Истры, Химок, Реутова, Дубны, Павловского Посада и других. Всего – 4,7 тысячи детей. Они не только смогли увидеть представление, но и получить подарки – конфеты, игрушки-пазлы, открытки.

"Рад здесь видеть и детей, и их родителей. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье. Желаю всем хорошего спектакля. Мы вас очень любим и дорожим", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

В шоу Авербуха "Снежная королева" на лед вышли фигуристы, включая олимпийских чемпионов. Например, Алексей Ягудин предстал в роли сказочника, Татьяна Тотьмянина – Снежной Королевы, Максим Маринин – тролля. В числе участников также – чемпион России Глеб Лутфуллин, чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицина, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

Авербух уже пятый год представляет свои ледовые шоу в разных городах Подмосковья. В рамках новогодних проектов "Ледниковый период" и "Чемпионы" прошло более 50 спектаклей на открытых площадках, они собрали свыше 150 тысяч зрителей.

Под его художественным руководством и в соответствии с задачами государственной программы "Спорт России" впервые в Московской области пройдет областной фестиваль "Хрустальный лед". Со 2 по 10 января на центральных катках и в парках Люберец, Лобни, Домодедова, Подольска, Балашихи, Одинцова, Коломны, Дубны и Сергиево-Посадского округа состоятся отборочные туры для фигуристов-любителей. Оценивать выступления будет жюри, в состав которого войдут чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров. Каждый показ будет венчать ледовый спектакль Авербуха "Зимние сказки Подмосковья".