Более 35 тысяч детей посетят губернаторские елки в Московской области
Новости Подмосковья
 
17:49 23.12.2025
Более 35 тысяч детей посетят губернаторские елки в Московской области
В преддверии Нового года в Подмосковье пройдет восемь губернаторских елок, которые пройдут в формате ледовых спектаклей, их посетят 38 тысяч детей участников... РИА Новости, 23.12.2025
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года в Подмосковье пройдет восемь губернаторских елок, которые пройдут в формате ледовых спектаклей, их посетят 38 тысяч детей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников семейных центров, а также ребят с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Так, пройдут новогодние шоу Ильи Авербуха "Снежная королева" (22-23 декабря на "Арене “Мытищи”") и Татьяны Навки "Спящая красавица" (24-25 декабря в Ледовом дворце "Витязь" в Подольске).
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Обновленный комплексный сервис для бизнесменов запустили в Подмосковье
22 декабря, 15:16
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом одного из спектаклей на "Арене “Мытищи”" пообщался с юными зрителями. Это дети из 27 округов региона – Лобни, Истры, Химок, Реутова, Дубны, Павловского Посада и других. Всего – 4,7 тысячи детей. Они не только смогли увидеть представление, но и получить подарки – конфеты, игрушки-пазлы, открытки.
"Рад здесь видеть и детей, и их родителей. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье. Желаю всем хорошего спектакля. Мы вас очень любим и дорожим", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
В шоу Авербуха "Снежная королева" на лед вышли фигуристы, включая олимпийских чемпионов. Например, Алексей Ягудин предстал в роли сказочника, Татьяна Тотьмянина – Снежной Королевы, Максим Маринин – тролля. В числе участников также – чемпион России Глеб Лутфуллин, чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицина, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.
Авербух уже пятый год представляет свои ледовые шоу в разных городах Подмосковья. В рамках новогодних проектов "Ледниковый период" и "Чемпионы" прошло более 50 спектаклей на открытых площадках, они собрали свыше 150 тысяч зрителей.
Под его художественным руководством и в соответствии с задачами государственной программы "Спорт России" впервые в Московской области пройдет областной фестиваль "Хрустальный лед". Со 2 по 10 января на центральных катках и в парках Люберец, Лобни, Домодедова, Подольска, Балашихи, Одинцова, Коломны, Дубны и Сергиево-Посадского округа состоятся отборочные туры для фигуристов-любителей. Оценивать выступления будет жюри, в состав которого войдут чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров. Каждый показ будет венчать ледовый спектакль Авербуха "Зимние сказки Подмосковья".
Начало всех мероприятий – в 18:00, вход свободный. Фестиваль завершится гала-концертом с участием звезд фигурного катания. Он пройдет 17 января в Центральном парке города Пушкино.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на награждении победителей XIII премии Мы рядом. Доброе дело - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Воробьев наградил победителей ежегодной премии "Мы рядом. Доброе дело"
18 декабря, 18:37
 
Новости Подмосковья
 
 
