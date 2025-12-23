Рейтинг@Mail.ru
11:32 23.12.2025 (обновлено: 12:17 23.12.2025)
Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек
общество, россия, московская область (подмосковье), дед мороз, новый год
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз, Новый год
Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек

Главную новогоднюю елку в Кремле украсили 2,5 тысячи игрушек и 2,5 км гирлянд

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. 23 декабря 2025
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. 23 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. 23 декабря 2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в Кремле украсили 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, за праздничную иллюминацию отвечают 2,5 километра гирлянд, а также самые большие за всю историю оформления светодиодные снежинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"Праздничный наряд состоит из мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда, шишек, снежных шаров и других украшений. Дополняют декор светодиодные сосульки с эффектом бегущего света, светодиодные мерцающие подвески. В этом году для украшения используются новые самые большие за историю оформления светодиодные снежинки, размерами – 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке составит - 2,5 тысячи штук, длина гирлянд – 2,5 километра", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в этом году дизайн-проект новогоднего оформления называется "Морозный узор". В цветовой гамме проекта используются перламутровые оттенки, передающие блеск кристаллов льда. Белый, золотой и синий дополняют зимнюю гамму.
По традиции первыми украшения на Главной новогодней елке страны проверяют дети. В этом году это учащиеся второго класса "Прогимназии № 1" и "Прогимназии № 43" управления делами президента Российской Федерации.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз вечером 10 декабря.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52
 
