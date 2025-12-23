Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России в Кремле украсили 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, за праздничную иллюминацию отвечают 2,5 километра гирлянд, а также самые большие за всю историю оформления светодиодные снежинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

"Праздничный наряд состоит из мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда, шишек, снежных шаров и других украшений. Дополняют декор светодиодные сосульки с эффектом бегущего света, светодиодные мерцающие подвески. В этом году для украшения используются новые самые большие за историю оформления светодиодные снежинки, размерами – 80 и 115 сантиметров. Общее количество игрушек на елке составит - 2,5 тысячи штук, длина гирлянд – 2,5 километра", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в этом году дизайн-проект новогоднего оформления называется "Морозный узор". В цветовой гамме проекта используются перламутровые оттенки, передающие блеск кристаллов льда. Белый, золотой и синий дополняют зимнюю гамму.

По традиции первыми украшения на Главной новогодней елке страны проверяют дети. В этом году это учащиеся второго класса "Прогимназии № 1" и "Прогимназии № 43" управления делами президента Российской Федерации.