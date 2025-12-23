Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей-москвичей, следует из его слов.

Так, Силуанов снял с елки шарики с желаниями двух мальчиков. Девятилетний Артем мечтает увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена

"Отличная идея. На самом деле, когда был в школе, все время проезжал работников в трамвае. Помните, такие еще были ручки, которые давали газ. Но в то же время в метро тоже была очень интересная работа, как они там по туннелям едут", - сказал Силуанов, сняв первый шарик.

"Поэтому мы с Артемом обязательно сходим на Арбатско-Покровскую линию. Интересно, почему интересно Арбатско-Покровскую. Но это, наверное, расскажет мне при встрече. И проедемся обязательно в кабине машиниста. Это здорово. Сам с удовольствием, если дадут порулить", - добавил он.

А тринадцатилетний Тимур мечтает встретиться с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым

"Интересная встреча. Роман Сергеевич действительно олимпийский чемпион, выигрывал неоднократно соревнования по фигурному катанию. Знаем о непростой жизненной ситуации, которая сложилась, но он справился с ней, поборол. Я думаю, что для ребят этот мужественный поступок, будет одним из примеров, которым нужно будет следовать и в дальнейшей жизни", - сказал Силуанов, сняв с елки второй шарик.

"Москвичи, конечно, меня удивили, ребята, молодцы. До встречи", - резюмировал он.