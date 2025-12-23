Рейтинг@Mail.ru
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
23.12.2025
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
Министр финансов России Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей-москвичей, следует из его слов. РИА Новости, 23.12.2025
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"

Антон Силуанов исполнит мечты двух детей-москвичей в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей-москвичей, следует из его слов.
Так, Силуанов снял с елки шарики с желаниями двух мальчиков. Девятилетний Артем мечтает увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
"Отличная идея. На самом деле, когда был в школе, все время проезжал работников в трамвае. Помните, такие еще были ручки, которые давали газ. Но в то же время в метро тоже была очень интересная работа, как они там по туннелям едут", - сказал Силуанов, сняв первый шарик.
"Поэтому мы с Артемом обязательно сходим на Арбатско-Покровскую линию. Интересно, почему интересно Арбатско-Покровскую. Но это, наверное, расскажет мне при встрече. И проедемся обязательно в кабине машиниста. Это здорово. Сам с удовольствием, если дадут порулить", - добавил он.
А тринадцатилетний Тимур мечтает встретиться с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.
"Интересная встреча. Роман Сергеевич действительно олимпийский чемпион, выигрывал неоднократно соревнования по фигурному катанию. Знаем о непростой жизненной ситуации, которая сложилась, но он справился с ней, поборол. Я думаю, что для ребят этот мужественный поступок, будет одним из примеров, которым нужно будет следовать и в дальнейшей жизни", - сказал Силуанов, сняв с елки второй шарик.
"Москвичи, конечно, меня удивили, ребята, молодцы. До встречи", - резюмировал он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
