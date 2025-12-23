https://ria.ru/20251223/elka-2064036086.html
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2025
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
Министр финансов России Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей-москвичей, следует из его слов. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:28:00+03:00
2025-12-23T11:28:00+03:00
2025-12-23T11:28:00+03:00
общество
россия
антон силуанов
роман костомаров
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990348431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee97c7f592a5c6ad047ed64c2da9e6fb.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
https://ria.ru/20251203/chudo-2059598839.html
https://ria.ru/20251203/putin-2059513647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990348431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e4072cf6771a6c3a965ad60b0b08149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон силуанов, роман костомаров, московский метрополитен
Общество, Россия, Антон Силуанов, Роман Костомаров, Московский метрополитен
Силуанов примет участие в акции "Елка желаний"
Антон Силуанов исполнит мечты двух детей-москвичей в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей-москвичей, следует из его слов.
Так, Силуанов
снял с елки шарики с желаниями двух мальчиков. Девятилетний Артем мечтает увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
.
"Отличная идея. На самом деле, когда был в школе, все время проезжал работников в трамвае. Помните, такие еще были ручки, которые давали газ. Но в то же время в метро тоже была очень интересная работа, как они там по туннелям едут", - сказал Силуанов, сняв первый шарик.
"Поэтому мы с Артемом обязательно сходим на Арбатско-Покровскую линию. Интересно, почему интересно Арбатско-Покровскую. Но это, наверное, расскажет мне при встрече. И проедемся обязательно в кабине машиниста. Это здорово. Сам с удовольствием, если дадут порулить", - добавил он.
А тринадцатилетний Тимур мечтает встретиться с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым
.
"Интересная встреча. Роман Сергеевич действительно олимпийский чемпион, выигрывал неоднократно соревнования по фигурному катанию. Знаем о непростой жизненной ситуации, которая сложилась, но он справился с ней, поборол. Я думаю, что для ребят этот мужественный поступок, будет одним из примеров, которым нужно будет следовать и в дальнейшей жизни", - сказал Силуанов, сняв с елки второй шарик.
"Москвичи, конечно, меня удивили, ребята, молодцы. До встречи", - резюмировал он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.