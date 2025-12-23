Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами

Елка простоит в Кремле все праздники вплоть до Крещения. Затем ее отдадут на переработку. Традиционно из нее сделают кормушки для птиц и скворечники, которые раздают в учебные заведения, занимающиеся охраной природы и экологическими проектами. А семена из шишек посадят в питомниках по всей стране.