Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами
В Кремле нарядили главную новогоднюю елку России, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кремле нарядили главную новогоднюю елку России, передает корреспондент РИА Новости.
Дерево установили на Соборной площади. Ее ветки украсили разноцветными шарами, бусами, гирляндами и разнообразными игрушками.
Главную новогоднюю елку привезли из Рузского муниципального округа Подмосковья
. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз
вечером 10 декабря.
Елка простоит в Кремле все праздники вплоть до Крещения. Затем ее отдадут на переработку. Традиционно из нее сделают кормушки для птиц и скворечники, которые раздают в учебные заведения, занимающиеся охраной природы и экологическими проектами. А семена из шишек посадят в питомниках по всей стране.