https://ria.ru/20251223/ekspert-2064084877.html
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 23.12.2025
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Эскалация пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда может пойти на спад в ближайшие недели при условии, если Вашингтон и Пекин сохранят нейтральную позицию,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:02:00+03:00
2025-12-23T14:02:00+03:00
2025-12-23T14:02:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
вьетнам
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cc5a16d0a5739657b66273a655d4ce.jpg
https://ria.ru/20251215/tailand-2062171645.html
https://ria.ru/20251215/deportatsiya-2062094552.html
таиланд
камбоджа
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_7de507b3d818993aad9155fb578d5a32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, вьетнам, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Политолог Чанг назвала условия прекращения конфликта между Камбоджей и Таиландом
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эскалация пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда может пойти на спад в ближайшие недели при условии, если Вашингтон и Пекин сохранят нейтральную позицию, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала преподаватель факультета международной политики и дипломатии Дипломатической академии Вьетнама Хоанг Тхи Хань Чанг.
"Если региональные игроки, особенно Китай
и США
, воздержатся от поддержки одной из сторон, то столкновения могут пойти на спад в течение нескольких недель", - сказала собеседница агентства.
По словам эксперта, другими ключевыми условиями для прекращения боевых действий являются прямой диалог между военными обеих стран и создание демилитаризованной буферной зоны под наблюдением АСЕАН.
"Скоординированный ответ АСЕАН показал бы, что Юго-Восточная Азия
может самостоятельно разрешать споры без внешнего давления", - уточнила Хоанг Тхи Хань Чанг.
По ее мнению, Малайзия
может стать посредником в мирном урегулировании, поскольку она уже имеет такой опыт, Индонезия
и Сингапур
могут оказать поддержку в вопросах дипломатической логистики, а Вьетнам
и Лаос
- предоставить наблюдателей.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом
и Камбоджей
с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
На 24 декабря запланированы переговоры военных двух стран о возможностях возобновления режима прекращения огня, который действовал на таиландско-камбоджийской границе с 28 июля по 7 декабря 2025 года. Переговоры пройдут в формате Общего пограничного комитета, сопредседателями которого являются министры обороны двух стран. О проведении внеочередного заседания Общего пограничного комитета стороны договорились во время прошедшей в понедельник в Малайзии специальной внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны.