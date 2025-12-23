Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эскалация пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда может пойти на спад в ближайшие недели при условии, если Вашингтон и Пекин сохранят нейтральную позицию, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала преподаватель факультета международной политики и дипломатии Дипломатической академии Вьетнама Хоанг Тхи Хань Чанг.

На 24 декабря запланированы переговоры военных двух стран о возможностях возобновления режима прекращения огня, который действовал на таиландско-камбоджийской границе с 28 июля по 7 декабря 2025 года. Переговоры пройдут в формате Общего пограничного комитета, сопредседателями которого являются министры обороны двух стран. О проведении внеочередного заседания Общего пограничного комитета стороны договорились во время прошедшей в понедельник в Малайзии специальной внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны.