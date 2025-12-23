Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 23.12.2025
14:02 23.12.2025
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 23.12.2025
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
Эскалация пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда может пойти на спад в ближайшие недели при условии, если Вашингтон и Пекин сохранят нейтральную позицию,... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
вьетнам
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
вьетнам
Новости
в мире, таиланд, камбоджа, вьетнам, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда

Политолог Чанг назвала условия прекращения конфликта между Камбоджей и Таиландом

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эскалация пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда может пойти на спад в ближайшие недели при условии, если Вашингтон и Пекин сохранят нейтральную позицию, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала преподаватель факультета международной политики и дипломатии Дипломатической академии Вьетнама Хоанг Тхи Хань Чанг.
"Если региональные игроки, особенно Китай и США, воздержатся от поддержки одной из сторон, то столкновения могут пойти на спад в течение нескольких недель", - сказала собеседница агентства.
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
15 декабря, 16:21
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
15 декабря, 16:21
По словам эксперта, другими ключевыми условиями для прекращения боевых действий являются прямой диалог между военными обеих стран и создание демилитаризованной буферной зоны под наблюдением АСЕАН.
"Скоординированный ответ АСЕАН показал бы, что Юго-Восточная Азия может самостоятельно разрешать споры без внешнего давления", - уточнила Хоанг Тхи Хань Чанг.
По ее мнению, Малайзия может стать посредником в мирном урегулировании, поскольку она уже имеет такой опыт, Индонезия и Сингапур могут оказать поддержку в вопросах дипломатической логистики, а Вьетнам и Лаос - предоставить наблюдателей.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
На 24 декабря запланированы переговоры военных двух стран о возможностях возобновления режима прекращения огня, который действовал на таиландско-камбоджийской границе с 28 июля по 7 декабря 2025 года. Переговоры пройдут в формате Общего пограничного комитета, сопредседателями которого являются министры обороны двух стран. О проведении внеочередного заседания Общего пограничного комитета стороны договорились во время прошедшей в понедельник в Малайзии специальной внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны.
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
15 декабря, 12:09
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
15 декабря, 12:09
 
В миреТаиландКамбоджаВьетнамОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
