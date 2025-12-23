Рейтинг@Mail.ru
ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК - РИА Новости, 23.12.2025
22:00 23.12.2025
ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК
ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК
экономика
нидерланды
россия
германия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика, нидерланды, россия, германия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Нидерланды, Россия, Германия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Евросоюз в 2024 году импортировал рыбы и аквакультуры из России на сумму 709 миллионов евро, несмотря на введённые ЕС пакеты санкций против РФ, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и РФ.
По данным Еврокомиссии, Россия в 2024 году заняла 13-е место среди внешних поставщиков рыбы и аквакультурной продукции на рынок ЕС. Общий объём поставок составил 179 тысяч тонн на сумму 709 миллионов евро.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Euroclear поприветствовал решение ЕС не использовать российские активы
22 декабря, 12:05
Примечательно, что импорт такой продукции из РФ в ЕС в 2022-2024 годах превышал показатели до украинского кризиса. В 2020 году ЕС ввёз российской продукции на 583 миллиона евро, в 2021 году - на 613 миллионов, в 2022 году - на 955 миллионов, а в 2023 году - на 861 миллион евро.
Главными категориями импорта стали белые виды рыбы: треска, минтай и пикша. На треску пришлось 73 тысячи тонн продукции стоимостью 411 миллионов евро - это более половины стоимости всего российского импорта в ЕС. Поставки минтая составили 80 тысяч тонн на сумму 186 миллионов евро.
Крупнейшими импортёрами российской рыбы в 2024 году стали Нидерланды (54 тысячи тонн), Германия (36 тысяч тонн), Франция (34 тысячи тонн) и Польша (27 тысяч тонн).
Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на санкции, введённые после 2022 года, российская продукция продолжает занимать значимое место на рынке ЕС. Часть поставок осуществляется напрямую, а часть, как подчёркивается в документе, поступает через третьи страны, где рыба перерабатывается и затем реэкспортируется в Европу.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России
22 декабря, 04:03
 
