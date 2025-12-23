ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК

Примечательно, что импорт такой продукции из РФ в ЕС в 2022-2024 годах превышал показатели до украинского кризиса. В 2020 году ЕС ввёз российской продукции на 583 миллиона евро, в 2021 году - на 613 миллионов, в 2022 году - на 955 миллионов, а в 2023 году - на 861 миллион евро.