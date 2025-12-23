ЕС нарастил импорт морепродуктов из России в обход санкций, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Евросоюз в 2024 году импортировал рыбы и аквакультуры из России на сумму 709 миллионов евро, несмотря на введённые ЕС пакеты санкций против РФ, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и РФ.
По данным Еврокомиссии, Россия в 2024 году заняла 13-е место среди внешних поставщиков рыбы и аквакультурной продукции на рынок ЕС. Общий объём поставок составил 179 тысяч тонн на сумму 709 миллионов евро.
Примечательно, что импорт такой продукции из РФ в ЕС в 2022-2024 годах превышал показатели до украинского кризиса. В 2020 году ЕС ввёз российской продукции на 583 миллиона евро, в 2021 году - на 613 миллионов, в 2022 году - на 955 миллионов, а в 2023 году - на 861 миллион евро.
Главными категориями импорта стали белые виды рыбы: треска, минтай и пикша. На треску пришлось 73 тысячи тонн продукции стоимостью 411 миллионов евро - это более половины стоимости всего российского импорта в ЕС. Поставки минтая составили 80 тысяч тонн на сумму 186 миллионов евро.
Крупнейшими импортёрами российской рыбы в 2024 году стали Нидерланды (54 тысячи тонн), Германия (36 тысяч тонн), Франция (34 тысячи тонн) и Польша (27 тысяч тонн).
Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на санкции, введённые после 2022 года, российская продукция продолжает занимать значимое место на рынке ЕС. Часть поставок осуществляется напрямую, а часть, как подчёркивается в документе, поступает через третьи страны, где рыба перерабатывается и затем реэкспортируется в Европу.