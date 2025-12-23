Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: около 1,2 тысячи человек получат жилье по реновации в Богородском - РИА Новости, 23.12.2025
09:12 23.12.2025
Ефимов: около 1,2 тысячи человек получат жилье по реновации в Богородском
На востоке Москвы в районе Богородское около 1,2 тысячи человек начали осматривать новые квартиры, в которые они переедут в рамках программы реновации,... РИА Новости, 23.12.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: около 1,2 тысячи человек получат жилье по реновации в Богородском

Ефимов: около 1,2 тысячи человек осматривают жилье по реновации в Богородском

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На востоке Москвы в районе Богородское около 1,2 тысячи человек начали осматривать новые квартиры, в которые они переедут в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Богородское под заселение передали новый жилой комплекс по адресу: Открытое шоссе, дом 14А. Он стал пятым многоквартирным домом, переданным под заселение в районе с начала реализации программы реновации. К переселению в новостройку и осмотру квартир уже приступили около 1,2 тысячи жителей шести зданий старого фонда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего в Богородском планируется расселить 144 старых дома. Свыше 25 тысяч человек, которые раньше в них жили, получат квартиры в новостройках, уточнил замглавы города.
В сообщении градкомплекса также отмечается, что в конце ноября осматривать новое жилье начали 600 человек, которые проживали в домах на Бойцовой улице, в Погонном проезде и на Открытом шоссе. В декабре еще 600 жителей дома на Открытом шоссе тоже приступили к осмотру. На данный момент свыше 670 человек выбрали себе квартиры, и почти 140 из них подписали договоры.
В новом доме, который был возведен на Открытом шоссе, есть 555 квартир общей площадью 30 тысяч "квадратов". Из них девять штук обустроены для маломобильных граждан, добавили в пресс-службе градкомплекса.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. Мэр города Сергей Собянин ранее говорил, что темпы реализации реновации будут увеличиваться.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве
22 декабря, 18:00
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
