Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП в Омской области

ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Один из пяти взрослых, госпитализированных в субботу после смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), остается в крайне тяжелом состоянии, из детской больницы выписали женщину с годовалым малышом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"По взрослым больным изменений нет, все также — 5 человек в БСМП-1, один из них крайне тяжелый. Состояние за это время не ухудшилось. В ДГКБ (детская городская клиническая больница - ред.) №3 остался только один ребенок — девочка 11 лет. Она находится в средне тяжелом состоянии, ближе к удовлетворительному, никаких угроз нет, весь объем хирургической помощи получен. Мамочку с годовалым ребенком выписали домой", - сказал собеседник агентства.