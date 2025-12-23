https://ria.ru/20251223/dtp-2064178425.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП в Омской области
Один из пяти взрослых, госпитализированных в субботу после смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1... РИА Новости, 23.12.2025
ОМСК, 23 дек - РИА Новости. Один из пяти взрослых, госпитализированных в субботу после смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), остается в крайне тяжелом состоянии, из детской больницы выписали женщину с годовалым малышом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
ДТП произошло в субботу, 20 декабря, около 12 часов на трассе Тюмень
— Омск
. Рейсовый автобус столкнулся с двумя машинами. В результате аварии пять пассажиров и водитель рейсового автобуса погибли, еще восемь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы.
"По взрослым больным изменений нет, все также — 5 человек в БСМП-1, один из них крайне тяжелый. Состояние за это время не ухудшилось. В ДГКБ (детская городская клиническая больница - ред.) №3 остался только один ребенок — девочка 11 лет. Она находится в средне тяжелом состоянии, ближе к удовлетворительному, никаких угроз нет, весь объем хирургической помощи получен. Мамочку с годовалым ребенком выписали домой", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе пояснили, что всего в аварии пострадали девять человек - один из пострадавших от госпитализации отказался и после осмотра врачей был отпущен на амбулаторное лечение.