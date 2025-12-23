Рейтинг@Mail.ru
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.12.2025
17:21 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/dtp-2064143789.html
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.12.2025
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в Hyundai Creta в Туле, пострадали двое взрослых и три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2025
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП

В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с грузовиком

ТУЛА, 23 дек – РИА Новости. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в Hyundai Creta в Туле, пострадали двое взрослых и три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
"По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем "МАЗ", не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло в 14.15 мск около дома №54 на Калужском шоссе. За рулем легкового автомобиля находился мужчина 1981 года рождения.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Hyundai - женщина 1981 года рождения, девочки 2012, 2019 и 2021 года рождения. Каретой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.
