В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.12.2025
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в Hyundai Creta в Туле, пострадали двое взрослых и три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2025
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с грузовиком
ТУЛА, 23 дек – РИА Новости.
Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в Hyundai Creta в Туле, пострадали двое взрослых и три ребенка, сообщили
журналистам в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
"По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем "МАЗ", не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло в 14.15 мск около дома №54 на Калужском шоссе
. За рулем легкового автомобиля находился мужчина 1981 года рождения.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Hyundai - женщина 1981 года рождения, девочки 2012, 2019 и 2021 года рождения. Каретой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.