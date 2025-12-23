В Белгородской области за сутки сбили около 60 украинских дронов

БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Около 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 9 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено три снаряда и зафиксированы атаки 105 беспилотников, из них 59 дронов были сбиты и подавлены. Четыре мирных жителя пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, трех объектах инфраструктуры, двух сельхозпредприятиях, ангаре, социальном объекте и 22 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе посёлки Волоконовка, Красный Пахарь и Малиново, а также сёла Борисовка, Грушевка, Коновалово, Новое, Фощеватово и хутор Шаховка атакованы 17 беспилотниками, из которых 4 подавлены и сбиты. В районе посёлка Красный Пахарь от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранена супружеская пара. После оказания медицинской помощи мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 39 беспилотниками, 29 из которых сбиты и подавлены, над Белгородом, Корочанским и Прохоровским округами системой ПВО сбиты 6 беспилотников. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено три боеприпаса и совершены атаки 21 БПЛА, из которых 2 сбиты и подавлены, в Шебекинском округе семь населенных пунктов атакованы 22 беспилотниками, 18 из которых сбиты и подавлены, ранены два человека.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.