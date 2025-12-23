В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона

«

"Получили подтверждение по вчерашнему инциденту в Волоконовском округе. В районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня", — написал он в Telegram-канале.