В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона
18:55 23.12.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона
В Белгородской области три человека погибли при ударе беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.12.2025
БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли при ударе беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Получили подтверждение по вчерашнему инциденту в Волоконовском округе. В районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня", — написал он в Telegram-канале.
Четвертый мужчина, который находился с погибшими в машине, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Ему оказали медицинскую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
