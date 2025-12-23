https://ria.ru/20251223/dron-2064095260.html
Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов на российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и Черным морем, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:36:00+03:00
2025-12-23T14:40:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
республика крым
ростовская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов на российскими регионами
