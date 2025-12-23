Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.12.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека
Двое мужчин ранены в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона, еще двое мужчин пострадали из-за ударов беспилотников...
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
белгород
БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона, еще двое мужчин пострадали из-за ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Волоконовском и Борисовском округах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь в Грайворонской ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены коммерческий объект и пять автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
22 декабря, 03:24
Он добавил, что в посёлке Красный Пахарь Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и спины бригада скорой доставляет в больницу. У транспортного средства повреждена кабина, уточнил губернатор.
"В Борисовском округе в селе Беленькое FPV-дрон ударил по машине. Бригада СМП доставляет мужчину с осколочными ранениями шеи, плеча и руки в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём", - сообщил Гладков.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
