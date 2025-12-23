В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона, еще двое мужчин пострадали из-за ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Волоконовском и Борисовском округах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь в Грайворонской ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены коммерческий объект и пять автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в посёлке Красный Пахарь Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и спины бригада скорой доставляет в больницу. У транспортного средства повреждена кабина, уточнил губернатор.
"В Борисовском округе в селе Беленькое FPV-дрон ударил по машине. Бригада СМП доставляет мужчину с осколочными ранениями шеи, плеча и руки в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём", - сообщил Гладков.