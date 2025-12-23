В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека

Он добавил, что в посёлке Красный Пахарь Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и спины бригада скорой доставляет в больницу. У транспортного средства повреждена кабина, уточнил губернатор.