Силы ПВО уничтожили 15 дронов над двумя областями
Силы ПВО уничтожили 15 дронов над двумя областями - РИА Новости, 23.12.2025
Силы ПВО уничтожили 15 дронов над двумя областями
Дежурные средства российской ПВО сбили утром во вторник 15 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2025
