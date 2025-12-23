https://ria.ru/20251223/donetsk-2064200948.html
В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА
В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА
Многоквартирный дом попал под атаку украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
В Петровском районе Донецка многоквартирный дом попал под атаку ВСУ