В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 23.12.2025
В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА
В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА
Многоквартирный дом попал под атаку украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецк
донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Донецке дом попал под атаку украинского БПЛА

В Петровском районе Донецка многоквартирный дом попал под атаку ВСУ

Фрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Многоквартирный дом попал под атаку украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Удар беспилотника пришелся по третьему этажу дома, в результате чего начался пожар. Повреждения получили и квартиры на соседних этажах. На месте обнаружены фрагменты дрона - обшивка и части двигателя БПЛА.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, по меньшей мере ранен один мирный житель, его увезла скорая помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
