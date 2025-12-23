https://ria.ru/20251223/dollar-2063984844.html
Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей
Финансист Целищев: доллар по 90 рублей будет возвращаться в начале 2026 года
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Доллар будет медленно, но уверенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше в первой половине 2026 года, рассказал
агентству “Прайм” управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
“Речь идёт не о девальвации, а о постепенном смещении равновесного уровня курса по мере прохождения бюджетных и валютных циклов, мы видим, что рынок к этому движется достаточно последовательно”, - сказал он.
Дело в том, что валюта по-прежнему остается для многих инструментом хеджирования. Даже при временном укреплении рубля, которое в основном происходит на новостях, граждане и бизнес сохраняют валютные позиции.
Это не спекулятивный и не агрессивный спрос, никакого резкого обвала не ожидается. Однако именно этот тренд формирует нижнюю границу спроса,не позволяя рублю надолго задерживаться на текущих уровнях, заключил Дмитрий Целищев.