Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Доллар будет медленно, но уверенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше в первой половине 2026 года, Доллар будет медленно, но уверенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше в первой половине 2026 года, рассказал агентству “Прайм” управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.

“Речь идёт не о девальвации, а о постепенном смещении равновесного уровня курса по мере прохождения бюджетных и валютных циклов, мы видим, что рынок к этому движется достаточно последовательно”, - сказал он.

Дело в том, что валюта по-прежнему остается для многих инструментом хеджирования. Даже при временном укреплении рубля, которое в основном происходит на новостях, граждане и бизнес сохраняют валютные позиции.