Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей - РИА Новости, 23.12.2025
03:07 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/dollar-2063984844.html
Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей
Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей
Доллар будет медленно, но уверенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше в первой половине 2026 года, рассказал агентству “Прайм” управляющий директор... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:07:00+03:00
2025-12-23T03:07:00+03:00
экономика, россия
Экономика, Россия
Россиянам назвали момент, когда доллар снова будет по 90 рублей

Финансист Целищев: доллар по 90 рублей будет возвращаться в начале 2026 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пункт обмена валюты. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Доллар будет медленно, но уверенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше в первой половине 2026 года, рассказал агентству “Прайм” управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
“Речь идёт не о девальвации, а о постепенном смещении равновесного уровня курса по мере прохождения бюджетных и валютных циклов, мы видим, что рынок к этому движется достаточно последовательно”, - сказал он.
Дело в том, что валюта по-прежнему остается для многих инструментом хеджирования. Даже при временном укреплении рубля, которое в основном происходит на новостях, граждане и бизнес сохраняют валютные позиции.
Это не спекулятивный и не агрессивный спрос, никакого резкого обвала не ожидается. Однако именно этот тренд формирует нижнюю границу спроса,не позволяя рублю надолго задерживаться на текущих уровнях, заключил Дмитрий Целищев.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
26 ноября, 17:41
 
ЭкономикаРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
