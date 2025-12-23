Эпизод с Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ, сообщила Канделаки

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Эпизод с участием певицы Ларисы Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика", сообщила директор телеканала Тина Канделаки.
Ранее в пресс-службе телеканала сообщали, что в новогоднем фильме ТНТ есть сцена с участием певицы Ларисы Долиной и её музыкальным номером "За деньги да".
"С полной ответственностью заявляю, что Ларису Долину из новогоднего фильма вырезать не будем", - сообщила Канделаки в своем Telegram-канале.
Канделаки рассказала, что фильм в прокате кинотеатров может набрать сумму в 300 миллионов. По ее словам, это "удивительный результат", так как сюжет изначально задумывался как "абсолютно телевизионное приключение", которое не было рассчитано на кинотеатры.
"В кинотеатрах вышла более отредактированная версия, а менее отредактированную версию все зрители телеканала ТНТ увидят в новогоднюю ночь", - добавила Канделаки.
Премьера новогоднего фильма ТНТ "Невероятные приключения Шурика" состоялась 11 декабря в кинотеатрах РФ, на телеэкранах фильм появится в новогоднюю ночь 31 декабря.
