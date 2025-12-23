Рейтинг@Mail.ru
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:23 23.12.2025 (обновлено: 10:31 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/dolina-2064019122.html
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование - РИА Новости, 23.12.2025
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование
Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:23:00+03:00
2025-12-23T10:31:00+03:00
шоубиз
россия
баста (василий вакуленко)
сергей лазарев
лариса долина
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
https://ria.ru/20251222/dolina-2063918414.html
https://ria.ru/20251221/dolina-2063583193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_95:0:2015:1440_1920x0_80_0_0_084f355d3c1edbded462bfc0a26d1e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, баста (василий вакуленко), сергей лазарев, лариса долина, мтс
Шоубиз, Россия, Баста (Василий Вакуленко), Сергей Лазарев, Лариса Долина, МТС
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование

ON Медиа: стоимость билетов на концерты Долиной за 2 года выросла на 16%

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Часть артистов делают ставку на повышение среднего чека на билеты при сохранении уровня количества выступлений... Рост стоимости билетов при стабильном графике гастролей в 2024-2025 годах демонстрируют Баста (+40%), Сергей Лазарев (+29%), Анна Асти (+12%) и Лариса Долина (+16% к цене билета)", - говорится в сообщении.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
22 декабря, 18:40
Уточняется, что у группы "Руки вверх" средняя цена билета выросла почти в 2 раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 тысяч рублей, то в 2025 году - уже от 2500 до 550 тысяч рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне.
"Стендап закрепился как массовый жанр. Комедийный формат остается одним из самых устойчивых сегментов рынка офлайн-развлечений. По итогам 2025 года по всей России на стендап было продано на 14% больше билетов, чем годом ранее, а общий объём продаж в деньгах вырос на 15%, следует из статистики Ticketland и Ticketscloud", - говорится в сообщении.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, в который входят онлайн-кинотеатр КИОН, ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
Исследование проведено холдингом ON Медиа, основываясь на данных билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Туле отменили концерт Ларисы Долиной
21 декабря, 01:16
 
ШоубизРоссияБаста (Василий Вакуленко)Сергей ЛазаревЛариса ДолинаМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала