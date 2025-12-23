Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом, количество выступлений сохранилось, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что у группы "Руки вверх" средняя цена билета выросла почти в 2 раза: если в 2023 году диапазон цен на билеты составлял от 1 рубля до 300 тысяч рублей, то в 2025 году - уже от 2500 до 550 тысяч рублей, при этом количество концертов осталось примерно на том же уровне.