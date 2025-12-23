Новое жилье в Ростове будут строить комплексно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Все новые договоры на жилищное строительство в Ростовской агломерации будут заключаться с учетом комплексного развития территории, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Соответствующие изменения в областной закон "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ростовской области" депутаты регионального парламента утвердили на заседании во вторник.

Согласно новой градостроительной политике, вся масштабная комплексная застройка в Ростовской области должна вестись вместе с развитием социальной инфраструктуры. Обязанность по строительству школ, детских садов, поликлиник в новых жилых районах возлагается на самих застройщиков.

Как уточнил Ищенко, с 1 января 2025 года отдельные полномочия по градостроительной деятельности в Ростове-на-Дону, Батайске, Аксайском и Мясниковском районах с местного уровня власти были переданы на областной уровень. Это касалось выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию.

На предыдущем заседании депутаты уточнили критерии масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства, при соблюдении которых застройщик может получить земельный участок без торгов.

Новые поправки, утвержденные во вторник, определяют, что все новые договоры на жилищное строительство в Ростовской агломерации будут заключаться в виде договора о комплексном развитии территории.

При заключении договора застройщику будет необходимо взять обязательства либо по строительству за счет собственных средств социальных объектов либо по перечислению в областной бюджет безвозмездного взноса за созданную нагрузку на социальные объекты. А после завершения строительства социальных объектов застройщику будет выплачиваться частичная компенсация затрат на строительство.