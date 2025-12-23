Рейтинг@Mail.ru
В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 23.12.2025
В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке ВСУ
В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке ВСУ
Автозаправочная станция и многоквартирный жилой дом получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по Горловке и Донецку, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.12.2025
В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке ВСУ

В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Автозаправочная станция и многоквартирный жилой дом получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по Горловке и Донецку, сообщило во вторник управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 16.10 и 21.25 атаковали Калининский район Горловки и Петровский район Донецка при помощи беспилотников-камикадзе.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В ДНР за неделю погибли два мирных жителя, заявила омбудсмен
Вчера, 15:50
"По оперативным линиям управления... за 23 декабря по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): многоквартирный жилой дом по ул. Крамарчука: населенный пункт Горловка (Калининский район): АЗС по ул. Маршала Пересыпкина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Информация о пострадавших не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
