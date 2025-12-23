В ДНР АЗС и многоквартирный дом повреждены при атаке ВСУ

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Автозаправочная станция и многоквартирный жилой дом получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по Горловке и Донецку, сообщило во вторник управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 16.10 и 21.25 атаковали Калининский район Горловки и Петровский район Донецка при помощи беспилотников-камикадзе.
"По оперативным линиям управления... за 23 декабря по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): многоквартирный жилой дом по ул. Крамарчука: населенный пункт Горловка (Калининский район): АЗС по ул. Маршала Пересыпкина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Информация о пострадавших не поступала.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
