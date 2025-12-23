https://ria.ru/20251223/dnr-2064053071.html
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР - РИА Новости, 23.12.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный... РИА Новости, 23.12.2025
димитров
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
Группировка "Центр" продолжает зачистку Родинского в ДНР от формирований ВСУ