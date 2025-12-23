Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.12.2025 (обновлено: 12:29 23.12.2025)
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР - РИА Новости, 23.12.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
димитров
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
вооруженные силы украины, димитров, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Димитров, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР

Группировка "Центр" продолжает зачистку Родинского в ДНР от формирований ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный пункт Родинское, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДимитровВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала